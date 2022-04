Horsemode in Us je skutečný a potrvá pouze na aprílový den

Pokud jste někdy přemýšleli, jaké to je hrát si mezi námi jako kůň a ne malý parťák z posádky, už se nedivte! Innersloth naslouchali fanouškům a vytvořili Horsemode pro Between Us, a ano, to je pravda. Horsemode je aprílový žertík, ale je to také skutečný způsob, jak jej mohou hráči hrát. Je to mezi námi v podstatě normální, až na to, že jsi kůň. Režim je dostupný již nyní a potrvá pouze do konce 1. dubna.

Innersloth podrobně popisuje, co bude Horsemode obnášet články. Ubíjející zvuk „vrčení“ bude vydávat programátor Gary Innersloth. Zpočátku se vývojáři chystali použít zvuk skutečného koně a jako zástupný symbol použili pouze Garyho hlasový klip. Ale pak si uvědomili, že Garyho hlas je lepší, a nechali si ho. K dispozici bude také nová animace zabíjení gaunerů, která je popisována jako „antiklimatická“.

Členové posádky mohou nosit pouze klobouky a masky; Nemohou nosit kalhoty. Innersloth také píše, že hráči by měli očekávat nějaké kecy, protože režim je většinou vtip, nikoli skutečný, který lze hrát po celý rok.

Nápad na Horsemode vzešel z tweetu, který Innersloth zveřejnil v roce 2021. Tweet obsahuje obrázek kolegy koně a slova „co kdyby“. Zdá se, jako by to vývojáři z Innersloth brali jako výzvu. Hráči, kteří se v tuto chvíli přihlásí do Mezi námi, se také zaregistrují kostým ducha Z Výkřik Série, kravata na podporu vydání DVD a Blu-ray Výkřik (2022).