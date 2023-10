John Carpenter o natáčení Suburban Screams v Praze: „Nevypadá to jako Amerika“

Suburban Cry od Johna CarpenteraPremiéru měl v pátek na pořadu Peacock v USA a John Carpenter se přednesl s typickou upřímností Rozhovor s Los Angeles Times Propagovat svou první práci ve funkci ředitele po 13 letech. Předměstské pláče Seriál se natáčel v Praze začátkem tohoto roku, přičemž Carpenter seriál režíroval na dálku ze svého domova v Los Angeles

„Já [directed from] „Židle v přední místnosti, kde hraji videohry, sleduji basketbal a sleduji zprávy,“ řekl Carpenter. Jin Yamato z Los Angeles Times Popisuje jeho přípravu k orientaci Předměstské pláče.

„Všechno je nastaveno tak, aby velká obrazovka měla vše, co potřebujete [live camera feed] Přes objektiv. „Tohle je všechno v Praze, přicházím k vám sem do Los Angeles.“

navzdory Předměstské pláče Carpenter, nesoucí jeho jméno, natočil pouze jednu epizodu seriálu, ale sloužil jako výkonný producent a také složil hudbu. Sérii popsal pro Los Angeles Times nefiltrovaným způsobem.

John Carpenter vysílá předměstské výkřiky ze svého domova. Foto: Trey Patton/Peacock

„Nechtějí, abych řekl ‚realitu‘, ale jsou to skutečné příběhy,“ říká. „Toto všechno jsou skutečné příběhy, které výzkumníci našli, a příběh, který jsem si vybral, byl stalker po telefonu, protože jsem mu zavolal. Jsou to děsivé příběhy. Neměl bych to říkat, ale byly natočeny s rozpočtem na reality show, což je výzva.

Pražské lokality využívané pro Předměstské pláče Carpenterova upřímnost mu neunikla.

„Bylo nám řečeno, kde máme střílet. [But Prague] Nevypadá to jako Amerika. Buďte realisté, lidi! Pokud chcete natočit film o Vikingech nebo Drákulovi, tady je to správné místo. Ne předměstí […] Je to jiný svět. Lidé, kteří provozují přímý přenos, nejsou ze showbyznysu.

Carpenter má možná pravdu s tím Drákulovým úhlem. Ne náhodou se letos v Praze natáčely dva upírské filmy: remake Roberta Eggerse Nosferatukterá skončila v Praze začátkem letošního jara, a AMC’s Rozhovor s upíremkterá nyní dokončuje místní natáčení poté, co obdržela výjimku od SAG-AFTRA uprostřed stávky herců.

Epizoda, ze které Carpenter režíroval Předměstské pláče Popisuje skutečný příběh ženy, která byla pronásledována šest let, a zahrnuje rozhovory se skutečnou obětí. Hlavní hrdinku hraje Julie Stevens, která si získala pochvalu od režiséra.

„Potřeboval jsem opravdu skvělou herečku a našel jsem ji. Tohle řeší asi 90 % mého problému,“ říká Carpenter.

„Tato ubohá dívka. Šest let ji pronásledují, ale nemohli najít její identitu. Tak jsem si vyslechl její příběh. Dostali jsme se k bodům, které by se daly převést do vizuálního příběhu. Chudáci. A režíroval jsem bylo to na dálku a byla to zábava. Tohle je ona.“ „Jak bych to udělal teď. Jsem příliš starý na to, abych běhal a dupal sem a tam.“

Milk and Honey Pictures koordinovaly produkci Předměstské pláče od Johna Carpentera V Praze. Mezi další zásluhy společnosti patří velkorozpočtový sci-fi seriál institucekterá aktuálně dočasně zastavila produkci své třetí sezóny v České republice kvůli stávce SAG-AFTRA, a Netflix Strašidelnýhororová antologie podobná Předměstské pláče.

ve Spojených státech amerických, Předměstské pláče od Johna Carpentera Premiéru bude mít v pátek na streamovací službě NBC Peacock. Diváci v České republice si budou muset počkat, zda se objeví na SkyShowtime, která lokálně přenáší obsah Peacock.

Hlavní obrázek: Carpenter režíruje Suburban Screams S laskavým svolením Gabriela Kuchty/Peacock