Nizozemský herec při natáčení závěrečné scény nemohl přestat plakat

Všichni jsme slyšeli výraz „je to jen hra“. Podcenění síly videoherních příběhů. Ve skutečnosti bych zašel tak daleko, že bych řekl, že videohry nabízejí jedny z nejlepších vyprávění.

Není neobvyklé, že vás videohry nechávají popadat tkáně pro léčebné kouzlo. z Poslední z nás část druhá na Spider-Man od Marvelu, je tolik her, že jsem protočil očima. To je důkazem spojení, které nám vývojáři umožňují s těmito postavami vybudovat. To znamená, že si dokážete představit, že pro herce je neuvěřitelně snadné přivést tyto postavy k životu, aby byli také emocionálně investováni, protože vidí, že tyto zážitky nějakým způsobem skutečně prožívají. Red Dead Redemption 2 Nizozemský herec Van der Linde Benjamin Byron Davis prozradil, že nebyl schopen natočit závěrečnou scénu hry bez slz. Opakovaně.

Tik Tok podle uživatele Rize Proběhla kola online a obsahovala úryvek z rozhovoru od Davise, který vysvětluje, jaké to bylo natáčet vrcholnou scénu. jde to bez řečí, Spoilery čekají. „Když byl Arthur na útesu s Micahem a já jsem mu šlápl na ruku, nastalo jeviště – asi to nazvete – musela jsem nějak vylézt nahoru a Beth [Blomquist]ne tak docela mrtvý přede mnou,“ začal.

„Takže sípe a kašle. Peter Blomquist na mě křičí, když s ním přichází Micah – a Dutch už ví o jeho selhání. Pak jsem přišel, otočil se k nim oběma zády a vyšplhal na lopatu a jen tak stál tam, zatímco tahle scéna se dál odehrávala beze mě a já jsem tam jen stál a jen brečel pro tři nebo čtyři snímky obrazovky.“