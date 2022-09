Pegula září v dešti, aby se dostal do čtvrtfinále US Open

NEW YORK (Reuters) – Američance Jessice Pegulové nedokázala zabránit dostat se do čtvrtfinále letošního grandslamu Američanky Jessice Pegulové poté, co v pondělí na US Open sesadila dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou 6:3 6:2.

Češka Kvitová, jedna z nejspolehlivějších hráček tohoto sportu, vyhrála oba předchozí střetnutí, ale musela litovat promarněných příležitostí – proměnila pouze dva ze šesti brejkbolů.

Déšť si vynutil 44minutovou přestávku na začátku hry, když se zaměstnanci turnaje snažili utěsnit zatahovací střechu v Ashe a spláchnout hřiště.

Ale osmá nasazená Pegulaová nebyla ohromena, když v sedmé a deváté hře zlomila Kvitovou lásku, aby dokončila první set.

I když Kvitová ve druhém poločase vedla 2:0, Pegulaová si udržela nervy na to, aby se vrátila a vyhrála dalších šest her, aby dotáhla vítězství do konce.

„Jen jsem si říkal: ‚Dobře, nenech se odradit, trefil jsem pár dobrých ran‘,“ řekl Pegula poté, co se ve čtvrtfinále připojil ke své kolegyni Coco Gauffové. Drž se svých vzorů.“ „Pro mě byl můj marketing v mém příspěvku velmi důležitý. Dokáže ji zasáhnout velmi brzy vpředu a zasáhnout její pozice opravdu dobře.

„To ztěžuje obranu. I když dostanete první míček z comebacku zpět, můžete potenciálně ztratit bod.“

Poté se utká se světovou jedničkou Egou Swiatekovou, která potřebovala tři sety ke zkrocení Němky 108. nasazené Julie Niemeyerové.

„Musím hrát chytře…“ řekl Pegula. „Myslel jsem si, že jsem ten den odvedl skvělou práci, takže to zkusím zopakovat.“

(Obálka Amy Tenery v New Yorku; střih Pritha Sarkar)

