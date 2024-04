Ministr průmyslu prosazuje nabídku na vybudování jaderné elektrárny v České republice

Jaderná elektrárna Dukovany v České republice. [Courtesy of Korea Hydro & Nuclear Power Co.]

Jihokorejský ministr obchodu, průmyslu a energetiky Ahn Duk-gyun příští týden navštíví Českou republiku, aby podpořil nabídku Jižní Koreje na dohodu o výstavbě jaderné elektrárny v hodnotě 30 bilionů wonů (21,7 miliardy dolarů).

Vládní zdroj ve středu uvedl, že cílem návštěvy ministra v České republice je pokročit v jednání o dohodě a zároveň řešit exportní obavy v sousedních východoevropských zemích.

Česká vláda plánuje postavit čtyři nové jaderné elektrárny, z toho dvě v Dukovanech 220 kilometrů jižně od Prahy a 130 kilometrů vzdáleném Temelíně. Termín pro podání nabídek na projekt v hodnotě 30 bilionů wonů je 30. dubna 2024, přičemž preferovaný uchazeč bude oznámen v červnu.

Soutěž byla zúžena na korejské konsorcium a Électricité de France SA (EDF) poté, co byl vyloučen americký konkurent Westinghouse Electric.

Navzdory silné pozici EDF zůstává korejský konglomerát, který tvoří Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP), KEPCO E&C a Doosan Energy, konkurenceschopný za rozumné ceny. Podle Světové jaderné asociace (WNA) dosáhnou náklady na jadernou výstavbu za kilowatthodinu v Koreji do roku 2021 3 571 USD, což je méně než 5 833 USD ve Spojených státech nebo 7 931 USD ve Francii.

Ale hlavní překážkou pro Koreu při zajišťování obchodu s českou jadernou elektrárnou je žaloba na duševní vlastnictví podaná společností Westinghouse kvůli návrhu reaktoru APR1400, který KHNP usiluje o export. Westinghouse tvrdí, že tento design porušuje jeho práva duševního vlastnictví a podal žalobu v lednu 2022 u federálního okresního soudu ve Washingtonu, D.C. Soud o rok později případ zamítl s odkazem na nedostatek postavení Westinghouse jako žalobce, protože pravomoci pro kontrolu vývozu spočívaly na Spojených státech. Vláda. Westinghouse se v říjnu 2023 odvolal k odvolacímu soudu.

Aby Ahn tento problém řešil, nedávno navštívil Spojené státy, aby v doprovodu vysokých představitelů jaderného úřadu ministerstva hledal vládní spolupráci na české dohodě. Před ministrovou cestou předseda KHNP Hwang Joo-ho podle zdroje obeznámeného s případem také navštívil Washington, D.C.

Pokud Korea vyhraje českou dohodu o jaderné elektrárně, bude to po dohodě o jaderné elektrárně Barakah ve Spojených arabských emirátech v roce 2009 druhý jaderný export země za posledních 15 let. Dokončení 15 let staré energetické společnosti je plánováno v roce 2024, jakmile bude v provozu poslední reaktor.

