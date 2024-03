Čeští velvyslanci evropských zemí se sešli v Černínském paláci.

Setkání, které se uskutečnilo ve dnech 7. a 8. března, bylo jedinečnou příležitostí k diskusi o tématech, kterým by se měla česká zahraniční služba věnovat. Jednání tradičně zahájil ministr zahraničí John Lipowski.

„V následujících týdnech si připomeneme mnohá výročí spojená s naší nedávnou historií a jsem rád, že jsme tyto milníky mohli vidět a diskutovat již dříve v průběhu dne. Za pár dní si Česká republika, Polsko a Maďarsko připomenou 25 let spolu Severoatlantická aliance, v květnu vstoupíme do další Středoevropské unie Společně s evropskými a pobaltskými zeměmi oslavíme 20 let Ve stejném roce 2004 proběhla druhá vlna rozšiřování NATO, „ Řekl na úvod šéf české diplomacie.

Úvodním tématem letošního setkání velvyslanců byly bezpečnostní otázky v kontextu probíhající války na Ukrajině a změn bezpečnostního prostředí a pokračujícího tlaku na narušení mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Diskuse s poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Boyerem, náčelníkem generálního štábu generálem Karlem Shekou a dalšími hosty se zaměřila na širší důsledky pro Českou republiku a Evropu a možnosti NATO a EU na tyto změny reagovat a aktivně je utvářet. Bezpečnostní prostředí v našem okolí.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák zahájil debatu o evropských a unijních otázkách ve světle nadcházejících evropských voleb a tzv. strategické agendy, tedy nejdůležitějších strategických otázek, kterými se nadcházející EU bude zabývat. let. Debata se týkala i tématu rozšiřování EU, jehož je Česko dlouhodobým zastáncem a které považuje za nástroj k posílení evropské stability.

Druhý den jednání byl věnován především ekonomickým otázkám a posilování konkurenceschopnosti České republiky. Diskusi zahájil Lukasz Broks, náměstek generálního ředitele Evropské unie a zástupce ředitele odboru zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu, který představil priority v této oblasti. Vyjádřili se profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Radek Špikář, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, a podnikatel Martin Wichterle.

Výměna názorů a zkušeností českých diplomatů na aktuální a očekávaný vývoj ve středoevropském regionu má z hlediska našich národních zájmů nepopiratelný význam. Důležité téma zaměřené na veřejnou diplomacii, efektivní strategickou komunikaci a způsoby, jak čelit dezinformacím z Ruska.