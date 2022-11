Český film ‚Erhart‘ má asijskou premiéru na IFFI v Goa

Režisér John Bresina popisuje svůj debutový hraný film ‚Erhart‘ jako romantický film odehrávající se na pozadí politické situace v zemi.

Film z České republiky měl premiéru v Asii na 53. Mezinárodním filmovém festivalu v Indii(IFFI)Probíhá v Goa.

Podle něj vypráví příběh 23letého mladíka, který se vrací do svého rodného města, aby se postaral o svou matku, a objevuje nebezpečnou pravdu o minulosti své rodiny a temném odkazu místní komunity.

Jan Březina v úterý o historii své země řekl, že Česká republika před 30 lety přešla ze socialistického režimu na kapitalistický.

„Byl to průšvih. Veškerý státní majetek byl zprivatizován. Byly s tím spojené trestné činy. To vše se stalo před třiceti lety. Ale pořád to má nějaký vliv. Takže můj nápad. Podívejte se, jak to vnímá mladá generace České republiky dnes,“ řekl.

Producent Marek Novák uvedl, že film bude uveden v České republice na jaře nebo v zimě příštího roku.

Když mluvil o filmovém trhu své země, řekl, že srovnávat Indii a Českou republiku z hlediska velikosti filmového trhu je zbytečné. „Jsme zemí pouhých 10 milionů lidí a ročně natočíme asi 30-35 hraných filmů,“ řekl Marek Novák.

Marek také řekl, že v postpandemickém období je v jeho zemi obrovské množství nevyřízených filmů, které čekají na uvedení do kin, každý týden má pět až šest premiér. Takže tým ‚Ehrhardt‘ raději počká, až nával opadne.