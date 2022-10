Na listopad je v Czech Village plánován fotbalový pub crawl

The Red Frog at Czech Village in Cedar Rapids, 88 16th Ave. Místní a národní pivo se vaří v JZ. The Red Frog je zastávkou na 10. listopadu Football Pub Crawl ve prospěch rodin pomáhajících rodinám z Iowy.

CEDAR RAPIDS — Families Helping Iowa, nezisková organizace Cedar Rapids, která pomáhá s výchovou dětí v Iowě, pořádá 10. listopadu své první procházení fotbalových hospod.

Czech Village crawl začne ve 14 hodin, stanice Check Town, Tornado’s Grub & Pub, The Red Frog, CJ’s Sports Bar & Grill a páté místo bude určeno.

Vstupenky, 50 USD na osobu, zahrnují dva poukazy na nápoje. Hosté jsou vyzýváni, aby ukázali týmového ducha tím, že nosí dres nebo tričko svého oblíbeného týmu. Součástí akce jsou hry na každé zastávce a na závěr tombola.

„Chtěli jsme přijít s novým nápadem na získávání finančních prostředků pro organizaci a procházení hospod se zdálo jako zábavný způsob, jak strávit odpoledne,“ řekla výkonná ředitelka organizace Melissa Carlsonová. Rodiny pomáhající rodinám v Iowě. „Tato akce podporuje pět našich místních agentur a místní mládež žijící v pěstounské péči.“

Pro více informací nebo pro zakoupení vstupenek kontaktujte Melissu Carlson na (319) 294-9706 nebo [email protected]

Komentáře: (319) 398-8340; [email protected]