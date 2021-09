Floridský lékař odmítá ošetřovat neočkované pacienty osobně

Jak byly očkovací příkazy použity ve školách, armádě a COVID-19 Mandáty k očkování se rozšířily po celých Spojených státech od roku 1777. Zde je uvedeno, kolik pravomocí mají státy k uzákonění mandátů a historie sporů ohledně vakcín. Pouze FAQ, USA DNES

Lékařka na Floridě řekla, že již nebude osobně ošetřovat pacienty primární péče, kteří nedostali vakcínu proti COVID-19.

Linda Maracini, lékařka pro rodinnou medicínu v South Miami, poslala pacientům dopis, že jim to kvůli tomu říká Vakcína Pfizer byla schválena pro všeobecné použití Úřadem pro kontrolu potravin a léčivNeočkovaní jedinci nebudou moci navštěvovat osobní schůzky na její klinice.

“Toto je mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví – zdraví veřejnosti má v této situaci přednost před právy každého jednotlivce,” napsal Maracchini. Zpráva, kterou NBC Miami dostala. „Zdá se, že z našich setkání chybí nesobeckost a zájem o zátěž na zdraví a pohodu naší komunity.“

Rozhodnutí přichází uprostřed celonárodního nárůstu případů COVID-19 a vzniku nových variant, jako je vysoce přenosná delta varianta. Sedmidenní průměr nových případů na Floridě je druhým nejvyšším ze všech států. Stát má druhý nejvyšší počet lidí hospitalizovaných s COVID-19, a to navzdory 11% poklesu za poslední týden.

Politika Marraccini by měla vstoupit v platnost 15. září, ale Řekl jsem to Newsweeku Budete i nadále sledovat neočkované pacienty, kteří do tohoto data neobjevili novou praxi prostřednictvím návštěv telehealth, zejména těch, kteří vyžadují předpisy nebo kteří nebyli očkováni kvůli obtížím.

“Už nebudeme vystavovat naše pacienty a zaměstnance zbytečným rizikům,” řekl Maracchini.

V dopise se také uvádí, že bude fungovat s pacienty, kteří mají přijatelný zdravotní důvod, proč vakcínu nedostali, ačkoli uvádí, že takové případy podle většiny lékařských odborníků prakticky neexistují.

Zatímco Maracchini řekla Newsweeku, že reakce na tuto politiku byla do značné míry pozitivní, některé reakce online ji obvinily z porušení Hippokratovy přísahy, etického závazku schváleného mnoha lékařskými odborníky, který se do značné míry zaměřuje na to, aby se s každým pacientem zacházelo co nejlépe.

Marraccini však Newsweeku řekl, že oddělení klade důraz také na prevenci. Řekla, že má pacienty s oslabenou imunitou nebo podstupující chemoterapii, a proto je u nich větší pravděpodobnost vzniku závažného nebo smrtelného onemocnění COVID-19, takže omezení jejich expozice neočkovaným lidem je chrání před poškozením.

podle Asociace amerických lékařů a chirurgů, moderní verze Hippokratovy přísahy říká:

„Budu předcházet nemocem, kdykoli budu moci, protože prevence je lepší než léčba … Budu si pamatovat, že jsem stále členem společnosti se zvláštními povinnostmi vůči všem svým bližním, těm, kteří mají dobré zdraví mysli i těla. , stejně jako impotentní. “

Maracchini také není prvním lékařem, který odmítl léčbu neočkovaných pacientů. v srpnu, Lékař z Alabamy Jason Valentine V nyní smazaném příspěvku na Facebooku oznámil, že od 1. října neuvidí nikoho, kdo nebyl očkován.

Floridský guvernér Ron DeSantis Podepište nový zákon V květnu zakázala komerčním, vládním nebo vzdělávacím institucím požadovat, aby lidé prokázali svůj očkovací status proti COVID-19. Není jasné, zda se zákon bude vztahovat na Maracchiniho lékařskou praxi.

Marraccini byl dříve odpůrcem DeSantisova řízení pandemie COVID-19. Na začátku srpna jsem podepsal a Otevřený dopis zveřejněný v Tampa Bay Times Se 144 dalšími lékařskými profesionály na Floridě, kteří apelovali na guvernéra, aby obhajoval očkování a lékařské masky ve školách.

„Jak se virus šíří na Floridě, poskytovatelé zdravotní péče mají pocit, že s tímto požárem bojujeme bez jakéhokoli vedení guvernéra Rona DeSantise,“ píše se v dopise. “Zarmoutilo a rozčiluje nás, že lékaři sledují, jak děti zbytečně trpí, zatímco guvernér DeSantis odmítá jednoduchou ochranu, jako jsou masky a očkování.”

