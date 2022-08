Cleveland Orchestra se těší na opětovné spojení se zahraničními fanoušky na European Tour 2022

CLEVELAND, Ohio – Clevelandský orchestr se chystá udělat poslední a největší krok ve svém návratu k normálu. Jede na turné.

příští týden, Poté, co jsme tento týden odehráli dva večírky na rozloučenou doma, Orchestr a hudební ředitel Franz Wilser-Most jezdí do zahraničí na koncerty v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Nizozemsku a České republice. Je to jejich první velká cesta po pandemii a jejich první mezinárodní cesta od roku 2019, kdy cestovali přes Asii.

„Toto je velmi důležitá součást toho, o čem Cleveland Orchestra je,“ řekl Andre Gremellet, prezident a generální ředitel orchestru. „Je to tak normální, jak se to stane, a my potřebujeme mít možnost cestovat po tomto novém světě. Je to důležité pro hudebníky i pro nás všechny.“

Gremillet může mít pravdu, že tohle je nový normál. Soudě podle cesty, kterou orchestr naplánoval, by se dalo skoro zapomenout, že celosvětová pandemie je stále v plném proudu, i když s lepšími preventivními a léčebnými opatřeními.

Turné, které potrvá od 31. srpna do 16. září, je stejně ambiciózní jako žádné v minulosti, během 17 dnů je naplánováno 12 koncertů v devíti městech. Výlet začíná v Hamburku a vede přes Německo na cestě do Lucernu, Amsterdamu, Prahy a Vídně. Skupina bude cestovat letadlem, vlakem a autobusem a hrát po celých domech v některých z největších a nejprestižnějších hal na kontinentu.

„Nějaká rizika samozřejmě existují,“ řekl Gremlett. „Ale byli jsme a budeme velmi v bezpečí. Je to teď mnohem složitější. Lidé jsou opravdu nadšení a my jsme připraveni na neočekávané.“

Ten pocit je vzájemný. Louwrens Langevoort nemůže mluvit za celou Evropu, ale rozhodně může potvrdit náladu v německém Kolíně nad Rýnem, kde Cleveland Orchestra často zastavuje a kde působí jako umělec v Kolínském orchestru.

Řekl, že spousta lidí v Kolíně je stále na letní dovolené a nemusí nutně myslet na klasickou hudbu. Nicméně ti, kteří jsou připraveni navštívit koncerty osobně a touží slyšet Cleveland Orchestra, se vrátí do Philharmonie.

Jsou si také dobře vědomi toho, co Cleveland Orchestra v poslední době dělá, a díky nedávným nahrávacím projektům jsou připraveni ocenit Straussovu melodickou báseň „Macbeth“ a Bergovu lyrickou suitu. Cleveland považují za nejpopulárnější americký orchestr v Evropě a Wilser-Most je jedním z nich, „velká osobnost… umělec, který hoří pro nové věci.“

„Cleveland rozhodně patří mezi naše nejlepší [touring] „Orchestr, jsem si jistý, že se naše přání splní,“ řekl Langfort. „Myslím, že budeme mít pěknou halu. Věci začínají být trochu jako před Coronou.“

Pro některé samozřejmě není šance na návrat k předpandemickému zážitku z putování. Vezměme si například Williama Bendera, houslistu přiděleného do Cleveland Orchestra v roce 2021. Naposledy letěl s Clevelandem jako ponorka v roce 2016, cesta byla jako líbánky. Navíc to byla poslední cesta svého druhu pro jeho milovaného učitele Roberta Vernona, bývalého hlavního violu orchestru.

To neznamená, že Bender je méně nadšený a méně touží po návratu do Evropy. Jeho žena se k němu tentokrát nemůže připojit (manželé mají nyní dvě malé děti), ale stále se snaží hrát v legendárních sálech, kam orchestr šest let nenavštívil, tentokrát jako plnohodnotný Clevelander, včetně Musikvereinu. ve Vídni a Concertgebouw v Amsterdamu a Berlínská filharmonie.

„Být skutečným členem orchestru je teď jiný pocit,“ řekl Bender. „Cítím větší zodpovědnost za zvuk. Jen se snažím být co nejlépe připravený. Být poctěn na světové scéně tímto způsobem je opravdu výjimečné.“

Bender řekl, že dělá vše, co je v jeho silách, aby byl připraven na koncerty obsahující vše od Rihmova kratšího „Verwandlung 3“ až po dlouhodobé hity jako Straussovy „Till Eulenpiegel’s Merry Pranks“ a Brucknerova Symfonie č. 9. Je však pravděpodobné, že Vídeň, kde The orchestr směle předvede hudbu dvou rodných synů tohoto města, Mozarta (Klavírní koncert č. 21 s klavíristou Igorem Levittem) a Schuberta (Velká symfonie č. 9).

„Jít tam a hrát Mozarta a Schuberta, to je opravdu perfektní pár,“ řekl Bender. „Nedokážu si představit lepší program, kde bych tam mohl hrát. Nemůžu se toho dočkat.“

Existuje mnoho důvodů, proč Cleveland Orchestra pokročit se svými turné, navzdory přetrvávajícím rizikům. Člověk může vznést libovolný počet argumentů, z nichž všechny jsou platné, o vydělávání peněz, rozvoji a udržování kontaktu s rostoucí mezinárodní fanouškovskou základnou a o službě kulturního ambasadora.

Ale pro Gremillet je to poněkud více o černé a bílé. Podle něj je turné po Evropě povinné, dokud to bude možné.

„V těch místech hraje každý velký orchestr na světě,“ řekl Gremlet. „Musíme tam být. Postavení Clevelandského orchestru na světové scéně je důležité. Musíme tam být, abychom ukázali světu, jak jsme skvělí.“

Franz Welser-Most diriguje Cleveland Orchestra a hraje koncerty Tour Send Off v 19:30. Čtvrtek 25. srpna a 19:30 Pátek 26. srpna v Mandel Concert Hall v Severance Music Center, 11001 Euclid Ave, Cleveland. Vidíme clevelandorchestra.com Informace o vstupenkách.

2022 European Tour of the Cleveland Orchestra

· 31. srpna – září. 1: Elbphilharmonie, Hamburk

· 3. září: Filharmonie, Berlín

· 4. září: Kulturplast, Drážďany

· 5. září: Filharmonie, Kolín nad Rýnem

· 6. září: Concertgebouw, Amsterdam

· 8.–9. září: KKL, Lucern

· 11. září: Rudolfinum, Praha

· 14.–15. září: Musikverein, Vídeň

· 16. září: Brucknerhaus, Linec