Nejbohatší lidé v ČR (29. června 2023)

Renata Kelnerová je k 29. červnu 2023 nejbohatším člověkem v České republice s čistým jměním 16,9 miliardy USD., Daniel Křetínský (č. 2, 9,4 miliardy USD), Karel Komárek (č. 3, 8,3 miliardy USD); a Pavel Tyčok (č. 4, 8,2 miliardy dolarů).

Radovan Vítek je s 6,7 miliardami dolarů pátým nejbohatším člověkem v České republice. Andrej Babiš je na 6. místě s osobním jměním 3,9 miliardy dolarů, následuje Aleš Javorel s 2,1 miliardy dolarů. Michal Strnad je s čistým jměním 2,1 miliardy dolarů na 8. místě. Pavel Batys (2,1 miliardy dolarů) je 9. nejbohatším člověkem v České republice.

Seznam miliardářů České republiky 2023

Renata Kelnerová & Family: 16,9 miliardy dolarů Daniel Kredinský: 9,4 miliardy dolarů Karel Komárek: 8,3 miliardy dolarů Pavel Tyčok: 8,2 miliardy dolarů Radovan Vítek: 6,7 miliardy dolarů Andrej Babiš: 3,9 miliardy dolarů Aleš Zavoral: 2,1 miliardy dolarů Michal Strnad: 2,1 miliardy dolarů Pavel Badiš: 2,1 miliardy dolarů Marek Dospiva: 1,8 miliardy dolarů Edward Kučera: 1,4 miliardy dolarů

