Jack Campbell potřebuje relaxaci, aby se dostal přes „mentální blok“

Maple Leafs v pondělí bruslili v Capital One Arena ve Washingtonu.

Během dne volna ve Washingtonu v neděli, Jack Campbell Podívejte se na film Uncharted.

„Je to těžký zápas,“ řekl s úsměvem třicetiletý gólman. „Koukni na to.“

Stejně jako herci Tom Holland a Mark Wahlberg ve filmu, Campbell je v těchto dnech na neprobádaném území.

„Stále se učím,“ řekl. „Je to opravdu můj první celý rok na prvním místě nebo hodně hraju, musím říct. Snažím se jen učit a zlepšovat se každý den. Sem tam bude těžké období. Rozhlédněte se a spousta skvělých brankáři mají těžká prodloužení, ale jde o to, jak to překonáte.“ A na to se soustředím.“

Sobota je pro Campbella v této sezóně nejhorší. Hlavní trenér Sheldon cítil, jak musí vytáhnout All-Star, přestože Leafs ve třetí směně v Detroitu vedli 7-5.

„Nic pro vás nepřibarvuji,“ řekl Campbell. „Vždycky to dávám přímo vám. Pro mě to prostě nesplňuje můj standard. V poslední době došlo k nějakému natahování, které neodpovídalo mému standardu.“

Od té doby, co se The Leafs v prosinci kvůli COVIDu pozastavili, Campbell se snažil znovu získat své rané kouzlo. Rodák z Michiganu zaznamenal v posledních 15 zápasech 0,887 zákroků.

„Je to určitá mentální blokáda, která se stane teď, když se musí propracovat nahoru, ale on se tam dostane,“ řekl Keefe.

Campbell byl skvělý, když začal sezónu s 0,937 záchranu ve svých prvních 23 zápasech. naložit užitečné zatížení s Petr Marázek Většinu prvního poločasu vynechal kvůli zranění stehna.

„Takové extrémy asi nechcete,“ řekl Keefe. „Ať to bylo velmi dobré, že se prosadil tak daleko, že se věci vyvíjely úplně opačně. Myslíme si, že existuje dobrý brankář, který najde určitou úroveň konzistence, a to je to, na čem nyní pokračuje.“

Vaše studium začne v pondělí.

Campbell odehrál 38 zápasů, což je již o sedm více než jeho předchozí kariérní maximum v NHL. Zvýšená pracovní zátěž měla za následek zvýšený stres.

„Jsem stejný brankář, se kterým jsem chtěl začít rok, pokud jde o strategii, talent a podobné věci,“ trval na svém Campbell. „Je to jen proto, abych si odpočinul a pobavil se a moc se nebil.“

Poté, co Campbella v sobotu zastavili, šel si s ním Mitch Marner promluvit o příštím televizním oddechovém čase. Marner nechtěl zacházet do podrobností, ale sdílel téma této povzbuzující řeči.

„Pro tento tým znamená celý svět,“ řekl Marner. „Chceme se jen ujistit, že věří, a je to ten chlap. A to je něco, co, víte, on je ten chlap a musí v něj věřit.“

„Jsem stejný brankář,“ zopakoval Campbell. „Je to jen zábava a trochu relaxace.“

Leafs tento týden nehrají po sobě jdoucí dny, takže je tu šance dát Campbellovi pauzu, pokud chtějí jít tímto směrem.

„Je to den za dnem,“ řekl Keefe o rozpisu brankáře. „Budeme se zabývat pouze dnem dopředu a shromáždíme co nejvíce informací, než se pohneme vpřed… [Goalie coach] Steve [Briere] Pracoval s Jackem a odvedl opravdu dobrou práci. S vědomím, že tohle bude Peterův dnešní začátek, má Jack více času vyčistit si hlavu a vrátit se do práce.“

Mrázek si v sobotu nechal odpočinout dvěma góly z osmi střel, ale ve svém posledním zápase ve čtvrtek proti Minnesotě hrál dobře. Po odstavení 29 ze 30 kol proti Wild mluvil český reprezentant o své lásce k fotbalu.

„Vyrostl jsem jako fotbalista,“ řekl Mrázek. „Můj táta hrával fotbal. Hrál jsem ho každý den venku, takže to bylo vždy mezi hokejem a fotbalem. Od dětství jsem byl velkým fanouškem. Opravdu dobře vím [soccer goalie] Petr Čech, který hrál za Chelsea. Když odešel do důchodu, byl nyní v Anglii hokejovým brankářem [with the Guildford Phoenix]. jsme v kontaktu. Já mám nějaké otázky ohledně fotbalu, on má vždycky otázky ohledně hokeje.“

Co se Marazek naučil od Čecha?

„Probrali jsme pár věcí o tom, jak se jeho kariéra vyvíjela, jeho vzestupy a pády a jeho mentální připravenost na cokoli,“ řekl Mrázek. „Je to legenda.“

Mrázek v této sezóně zatím nestartoval v řadě, ale v šatně zapadl dobře.

„Raz je skvělý,“ řekl Campbell. „Odehrál spoustu zápasů v lize a je tu už dlouho a právě znalosti a uvolněné vystupování, které má, mi hodně pomáhá. Má podobné chování, když s ním mluvíte, jako Freddy.“ [Andersen]. „

Leafs v sobotu vstřelili 10 branek, ale John Tavares Nepodařilo se zachytit bod. Záložník Toronta zatím odehrál 12 zápasů bez gólu.

„Puk se nedostal dovnitř, tak jsem se jen snažil zůstat s ní, vytvářet příležitosti a vypadat a věřit, že se nakonec dostane,“ řekl Tavares. „V kariéře jsem zaznamenal set. V posledních několika nocích jsme to evidentně nepotřebovali.“

Nepomohlo ani to, že se Tavares potýkal s chřipkovým broukem, který si razil cestu přes šatnu. Vynechal páteční trénink a sobotní ranní bruslení, než skóroval 16 minut proti Red Wings.

Jak se teď cítí?

„Pořád chodím kolem,“ řekl.

Tavares také přizpůsobuje novou řadu Ondřej Cassie.

„V sobotu jsme měli dobrý vzhled a několik dobrých šancí,“ řekl Tavares. „Získat lepší představu o jeho osobnosti jako hráče a jeho stylu. Zatím jsme neměli čas trénovat, takže se přizpůsobujte a přizpůsobujte.“

„Líbil se mi hodně věcí, které tu noc udělali,“ řekl Keefe. „Třetí třetina byla pro všechny šílená. Chci říct, že je těžké hrát tak rychle.“ [Auston] Matthewsova skupina je momentálně pro kohokoli v lize, ale myslel jsem si, že tato série přinesla spoustu opravdu dobrých věcí.“

Popis toho, jak jsou na tom dynastie Matthews a Marner Michael Banting jako „nezastavitelný“ v sobotu večer.

„Bylo úžasné sledovat jejich hru a způsob, jakým nesou věci v tolika různých oblastech, zvláště ofenzivně,“ řekl Tavares. „Musí to být teď nejnapínavější série v lize. Pro nás obrovská.“

Marner vedl se čtyřmi góly proti Red Wings. Dynamický křídelník vyprodukoval 14 dvojic v National Hockey League, ale sobota byla jeho prvním hattrickem.

„Bylo to skvělé, nebudu lhát,“ řekl Marner, který hraje za Leafs šestou sezónu. „Měl jsem pár, když byli mladí… Měl jsem dvě šance to získat a nespadly na mě. Když přišla ta třetí, snažil jsem se zachovat klid, ale byl to skvělý okamžik.“

„Proslýchalo se, že nikdy předtím nezískal hattrick,“ řekl Ponting s úsměvem. „Matti a já jsme mu to dávali a teď to konečně dostal. Je to elitní hráč a teď je to elitní střelec.“

V Detroitu skórovali i Matthews a Banting. Co vede k úspěchu?

„Je to jen naše touha pracovat na tom, abychom to dostali zpět, když nemáme disk,“ řekl Matthews. „Způsob, jakým jsme dokázali dávat góly, si nemyslím, že to bylo něco přepychového. Byla to tvrdá práce a jen hraní na malém prostoru, kde jsme mohli najít prostor a hledat se.“

Když se Matthews zeptal na úspěch Buntinga jako nováčka, nemohl si pomoci.

„Není mu 27?“ Matthews zavtipkoval a pohlédl na Buntinga, který čekal, až na něj přijde řada u mikrofonu.

„Mimochodem, je mi 26 let,“ odpověděl Ponting, když vylezl na pódium.

Bunting odehrál v NHL pouze 78 zápasů, z toho 52 v této sezóně. Zesnulý křídelník, který posledních pět sezón hrál v NHL převážně za Tucson Roadrunners, se v NHL konečně osvědčil.

„Každý večer opravdu tvrdě pracuje,“ řekl Matthews. „Víš, co z toho budeš mít. Je v síti a kolem ní. Hráči ho bičují. Hraje svou hru, hraje ji velmi dobře. Nesnaží se a dělá toho příliš. Nevyhýbá se tomu, co ho dělá úspěšným a proto se mu daří celý rok, ale hlavně poslední dobou.“ Poslední „.

Lekce lekce je také schopna vytvářet zručné a nápadité hry. V sobotu dal Marnerův čtvrtý gól tím, že vytáhl brejkovou přihrávku, kterou nedávno udělal sám Marner.

„Sám jsem o tom přemýšlel,“ řekl Banting. „Ne, ne, už jsem ho viděl. Myslel jsem, že mu to oplatím. Minule za mě v této budově utratil něco málo.“

„Pro Mika je to skvělá hra,“ řekl Marner. „Nejprve vyberu kotouč v D zóně a pak projedu celý led, nechám toho chlapa, ať si lehne na záda a zahraje. Myslím, že to vidíte z mé reakce; miluji to… Je to skvělý pocit být na druhý konec toho“.

Bunting má v této sezóně na kontě 16 gólů ve hře pět na pět a celkově je dělený na sedmém místě v NHL.

S Jake Muzin Leafs, marginalizovaní otřesem mozku, testují nový pohled na obranu. Rozdělili horní pár Morgan Riley A TJ Brody. Riley je nyní v partnerství s nováčkem Timothy Lillegren Zatímco Brody, levý křídelník, který v Torontu hrál výhradně na pravém křídle, přešel do svého silného týmu a spolupracoval s Justin Hall.

„Dává nám to lepší rovnováhu při používání ruky a ztráta Muzzina to dává dvojici lepší rovnováhu,“ vysvětlil Keefe.

Zdálo se, že Brody a Hall mají v prvním společném zápase v Detroitu dobrou chemii.

Keefe souhlasil, že „tato dvojice byla opravdu dobrá, zvláště ty první dvě třetiny, nevím, jestli opustili útočnou zónu.“

„Trochu jsem s ním hrál na penalty,“ řekl Hall. „Vždycky jsem si s ním rád hrál. Má opravdu dobrou rovnováhu a je vždy na správných místech.“

Hall, který v předchozích dvou zápasech seděl jako zdravý škrabák, měl proti Red Wings tři asistence.

Travis Dermott A Pierre Engvallkterý vynechal sobotní zápas kvůli nemoci jiné než COVID, je zpět, aby se znovu připojil k týmu ve Washingtonu, ale ráno nebyl na žádném spěchu.

„Dermott a ti dva muži se vytrhli, snaží se dostat zpátky a utéct,“ řekl Keefe. „Už několik dní nebruslili.“

Linky na bruslení v pondělí:

Darsa – Matthews – Marner

Nylander – Tavares – Cassie

Mikheev – Kampf – Kervot

Robertson – Spiza – Simmonds

Zamilovanost, Clifforde

Riley – Lilgren

Brody – Hall

Sandin – Ljubuškin

Dermot

Marazek začíná

Campbell

Přesilové jednotky ve Skate Monday:

QB: Riley

Křídla: Nylander, Marner

Střed pole: Matthews

Přední strana sítě: Tavares

QB: Sandin

Křídla: klimatizace, spitza

Uprostřed: Cassie

Přední strana sítnice: studie