Na olympijském tenisovém kurtu je hlavní problém

TOKYO (AFP) – Finalistka French Open Anastasia Pavlyuchenkova popadla během lékařské přestávky vzduchovou trubici a byla frustrována nedostatkem ledu v nádobě na dvorci.

Německá Mona Barthel utrpěla při prohře s Iga Swiatek 10 dvojitých chyb, protože jasné slunce téměř znemožňovalo vidět míč pouhým házením.

Když se v sobotu otevřel olympijský tenisový turnaj, teplo a vlhkost se rychle staly hlavním problémem. Teplota vzrostla na 93 ° F (34 ° C) a teplotní index dosáhl přes 100 ° F (38 ° C).

„Prostě se necítíš dobře,“ řekla Pavlyuchenková. „Takže mě to vůbec nebavilo.“

Pavlyuchenkova však porazila italskou Saru Irani 6: 0, 6: 1, zatímco Swiatek – loňský šampión French Open z Polska – porazil 172 semen Barthela 6: 2, 6: 2 v úvodním turnaji na Central Court.

Mezitím Novak Djokovič nabídl Golden Slam Po rutinním vítězství 6-2 6-2 nad 139. semenem Huga Delana z Bolívie je stále naživu a dobře.

Nejlépe hodnocený Srb se snaží stát se prvním mužem, který ve stejném roce vyhrál všechny čtyři velké tenisové tituly a individuální zlatou olympijskou medaili.

“Cítíš se neustále dehydratovaný,” řekl Djokovič, který hrál alespoň později v den, kdy byla polovina hřiště ve stínu. „Nedochází k žádné cirkulaci vzduchu.“

Uprostřed jejího druhého setu se do hlavy Pavlyuchenkové začaly vkrádat pochybnosti, když si při výměně natahovala sněhové sukně do sukně. Pak měla potíže hrát si s trubkou, která foukala studený vzduch vedle jejího sedadla.

„Není snadné najít správné místo, protože je to jen na lavičce a někdo ji musí držet, aby na vás vyfoukl vzduch,“ řekl Rus.

Druhý závodník Daniil Medveděv, který na olympiádě v Tokiu soutěží také za Čínskou republiku, popsal, co se stalo, jako „nejhorší rozruch“, jaké zažil po vyřazení kazašského Alexandra Bublika 6-4, 7-6 (8).

„Ale musíš hrát,“ řekl Medveděv. “Toto je olympiáda, jdeš o medaili. Nejsi tady, abys plakal v horku.”

Medveděv navrhl, aby organizátoři přesunuli všechny zápasy na večer, aby nedocházelo k dennímu horku.

„Nemyslím si, že by něco změnili uprostřed turnaje, ale dá se to,“ řekl. “Skutečnost, že mezi změnami máme jen minutu, je vtip.… Mělo by to být 1:30 jako na jiných turnajích.”

Djokovič souhlasil.

“Upřímně to nechápu,” řekl Djokovič a dodal, že pozdější zahájení by také bylo vhodnější pro provozovatele vysílání v USA a Evropě kvůli časovému posunu.

Led se roztavil v nádobách vedle dvora.

“Pokaždé, když jsem si musel vzít ledový obklad nebo ledový ručník, nebyla vůbec zima,” řekla Pavlyuchenková. „Očekávali horko a nebylo to pro nás stoprocentně připravené.“

Pavlyuchenkové trvalo více než hodinu po zápase, než se vzpamatovala, než promluvila s novináři.

„Cítím se trochu lépe,“ řekla, „ale teď mě opravdu bolí hlava.“ „Myslím, že se to nějak snažili trochu usnadnit.“

Při jedné příležitosti Barthel při podání úplně ztratil míč.

„Slunce mě oslepilo,“ řekl německý hráč. „Už ho nevidím.“

Existují pravidla extrémních veder, která vyžadují 10minutovou přestávku mezi druhou a třetí sadou, pokud to hráči požadují. Hra může být také pozastavena, pokud interní poradní skupina považuje podmínky za nebezpečné – v takovém případě bude hra pokračovat na hlavním kurtu pod zatahovací střechou.

Andy Murray a jeho britský partner Joe Salisbury, kteří se snaží získat svou čtvrtou olympijskou medaili, porazili ve čtyřhře druhého nasazeného Francouze Pierra Hughese Herberta a Nicolase Mahuta 6: 3, 6: 2. Murray je dvojnásobný olympijský vítěz ve dvouhře a na olympiádě v Londýně v roce 2012 získal stříbrnou medaili ve smíšené čtyřhře s Laurou Robsonovou.

Také ve čtyřhře porazili singlista Ash Party a Storm Sanders z Austrálie Nao Hibino a Makoto Ninomiya z hostitelského Japonska 6-1, 6-2.

Postoupila také ve dvouhře na tvrdých kurtech Ariak Tennis Court, kde se umístila na 8. místě České republiky Barbora Krejšíková, 14. řecká Maria Sakkari z Řecka, 16. osazená Elena Rybakina z Kazachstánu a Victoria Golubek ze Švýcarska.

Markéta Vondrousová, finalistka French Open 2019, porazila v posledním zápase Bertensovy kariéry šestku Kiki Bertensovou 6-4, 3-6, 6-4.

V soutěži mužů postoupil jedenáctý Aslan Karatsev z Čínské republiky o 15. italský Fabio Fognini a 16. osazený Alejandro Davidovich Fokina.

Dalším Djokovičovým soupeřem bude Němec Jan-Lennard Struff, 48. hráč, který vyloučil brazilského Thiaga Monteira 6-3 6-4.

Příště se Golubek setká s Naomi Osaka nebo Zeng Saisai z Číny.

Původně měl zápas Osaka – Zeng začít na hlavním kurtu, ale ten byl přesunut na neděli, než Osaka zapálil kotel. Na slavnostním zahájení v pátek.

