Vývojáři přetvářejí Knights of the Old Republic v nesnázích a přesouvají se

obrázek : Couture

Minule jsme slyšeli o pokusu předělat klasiku Bioware hvězdné války RPG Rytíři staré republikyA Dva hlavní vývojáři her byli vydáni a původně existovala hra, která doufala ve vydání v roce 2022 2025. Nová zpráva nyní vykresluje ještě temnější obrázek.

příběh dál Bloomberg Říká, že vývoj ve hře poté, co byla pozastavena, Nyní byl zcela vyloučen z Aspyru se sídlem v Austinu a byl přesunut do Jedno ze studií Saber Interactive ve východní Evropě“ (The Embracer Group vlastní Aspyr i Saber dotyčné studio).

ve finanční zprávě Vydáno Embracer Group minulý týdenBylo oznámeno:

Jeden z AAA projektů skupiny se přesunul do jiného studia v rámci skupiny. To bylo uděláno, abychom se ujistili, že ukazatel kvality je tam, kde potřebujeme, aby byl titul. Na základě tohoto přechodu neočekáváme žádná podstatná zpoždění v názvu.

O tom, že by tento projekt mohl být, se tehdy spekulovalo CoutureA Bloomberg Zpráva — která také uvádí, že Sony a Disney „ Oba měli finanční zájmy ve hře a nebyli spokojeni s pokrokem pod Aspyrem“- Rozhodně se to zdá pravděpodobné.

Star Wars: Knights of the Old Republic Edition – Trailer PlayStation 2021 | PS5

Sabre se do projektu již zapojila jako přidružená osoba, přičemž generální ředitel Matthew Karsh řekl investorům na začátku roku:

Jsme si docela jisti, že hra bude skvělá, ale je to obrovský, masivní produkt a masivní produkty vyžadují hodně úsilí a spoustu času, aby udělaly dobro. Zvlášť když mluvíte o hře [that’s] Opravdu staré – tak staré – v podstatě jsme museli tu hru předělat od nuly.

I když to pro hru – nebo alespoň její naděje na brzký návrat – rozhodně nevěstí nic dobrého – nezapomínejme, že originál vyšel v roce 2003. Není to tak, že bychom nemohli čekat další rok nebo dva na nový verze.