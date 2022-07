Stále tvrdší závod o nahrazení britského premiéra Johnsona se zužuje na čtyři

Sunak si zachovává vedení ve třetím kole hlasování

Tom Tugendhat byl vyřazen ze závodu, aby nahradil Johnsona

Obavy, že závod rozdělí stranu

LONDÝN (Reuters) – Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak si v pondělí udržel své vedení v klání o post příštího britského premiéra, přičemž další kandidát odešel, takže čtyři kandidáti zůstali ve stále hořkejším boji o nástupce Borise Johnsona.

Sunak v pondělí ve třetím hlasování o konzervativních poslancích získal 115 hlasů, před bývalou ministryní obrany Penny Mordauntovou s 82 hlasy a ministryní zahraničí Liz Trussovou se 71 hlasy.

Vzhledem k tomu, že Johnson řekl, že na začátku tohoto měsíce odstoupí poté, co jeho skandály opředená administrativa ztratila podporu mnoha v jeho vládnoucí Konzervativní straně, závody o jeho nahrazení nabraly ošklivý směr, když několik kandidátů zastřelilo předního Sunaka.

Zaregistrujte se a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Čelil kritice všeho možného, ​​od svého dosavadního působení ve vládě až po majetek své manželky, ze strany těch, kteří soupeří o postup do druhého kola mezi posledními dvěma kandidáty, přičemž ministr zahraničí Truss a Mordaunt, v současnosti pravděpodobně nižší ministr obchodu, čelil kritice. odpůrci.

Předseda zahraničního výboru Tom Tugendhat, bývalý voják a kritik Johnsona, který neměl žádnou roli ve vládě, byl diskvalifikován z pondělní soutěže o vedení, když získal nejnižší počet hlasů s 31.

Bývalá ministryně pro rovnost Kimi Badenouch obsadila čtvrté místo v průzkumu s 58 hlasy.

358 zákonodárců z vládnoucí Konzervativní strany tento týden potlačí kandidáty do posledních dvou, přičemž pokaždé vyřadí kandidáta s nejmenším počtem hlasů. Výsledky příštího průzkumu mají být zveřejněny v úterý ve 14:00 GMT.

Nový premiér pak bude oznámen 5. září poté, co 200 000 členů Konzervativní strany v létě odevzdalo své hlasy poštou.

vzrušená debata

Závod se soustředil na přísliby, nebo žádné přísliby, o snížení daní v době, kdy se britská ekonomika potýká s prudce rostoucí inflací, vysokým dluhem a nízkým růstem, který způsobil lidem největší tlak na jejich finance za poslední desetiletí.

Trussová se také dostala pod palbu za to, že řekla, že by změnila mandát BoE. Přečtěte si více

V nedělní televizní debatě se kandidáti na sebe navzájem útočili kvůli svým záznamům a Truss a Snack se stáhli ze třetí debaty plánované na úterý, kvůli obavám konzervativců z toho, že kandidáti útočí na jejich stranické kolegy. Přečtěte si více

„Povahou Konzervativní strany je vést silnou debatu a poté se sejít, jakmile bude zvolen nový vůdce. Nepochybuji, že při této příležitosti se stane totéž,“ řekl agentuře Reuters bývalý ministr Konzervativní strany David Jones.

Sunak zvýšil svůj náskok před Mordauntovou, která ztratila její podporu a ve druhém kole dosáhla nižšího skóre než ona.

Bookmaker Ladbrokes v pondělí uvedl, že Trussová, která ve třetím kole získala o sedm hlasů více než ve druhém kole, je nyní kandidátkou číslo dvě, před Mordauntem, ale za Sunakem.

Kampaň Truss se pokusila podpořit jejich argument pro snížení daní citováním zprávy Centra pro ekonomický a obchodní výzkum, think-tanku soukromého sektoru, který ukázal, že existuje více prostoru pro manévrování než vyšší daňové příjmy.

Ale Michael Saunders, vysoký úředník Bank of England, odmítl její návrh, že by vláda měla stanovit „jasný směr pro měnovou politiku“ s tím, že základy britského rámce by bylo nejlepší ponechat tak, jak jsou. Přečtěte si více

„Je velmi jasné, že vláda neurčuje směr pohybu měnové politiky,“ řekl Saunders, jeden z devíti členů výboru pro měnovou politiku, který určoval sazby, na akci Resolution Foundation v Londýně.

READ Rwandská genocida: Macron uznává „drtivou“ odpovědnost Francie Zaregistrujte se a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Obálka) Napsali Elizabeth Piper, Kylie McClellan, Alistair Smoot, David Milliken a Andy Bruce; Střih Hugh Lawson, William James a Toby Chopra

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.