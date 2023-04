Předpovědi draftu NFL: Panthers, Texasané, Cardinals, Colts

V kalendáři vidím, že je měsíc draftu, T-minus 24 dní, kdy týmy otevírají své mimosezónní dárky. Protože všichni čtyři hráči – rozehrávači prvního kola – už své profesionální dny ukončili Anthony Richardson Během čtvrtečního tréninku v Gainesville jsem si myslel, že vám řeknu, jak si stojí vrchol draftu z toho, co jsem slyšel na ligových schůzkách, s některými informacemi získanými o víkendu.

Pak se dostaneme do nějaké rvačky z Phoenixu. Ligová setkání jsou obvykle velmi hlučná, ale když se liga pokusila vytvořit flexibilní, krátkozrakou, proti zdravému rozumu, placenou fanouškovskou show podle členství, 10 týmů řeklo: Delegátská smlouva. Tohle je plesnivé. A dobře pro ně.

Za prvé, The Gossip Project. Tým po týmu na vrcholu, slyším toto:

1. Karolína. Bryce Young má v Panthers spoustu fanoušků.

„Ty jsi s tím začal?“ Trenér gepardů Frank Reich Řekl mi na ligových schůzkách, o tom, co jsem psal o vzestupu QB v březnu: Reich je trenérem, koordinátorem nebo hlavním trenérem QB 17 let a ve všech zápasech kromě šesti za těch 17 let je rozehrávač 6. -4 nebo déle. Řekl mi, že výška quarterbacka není skutečná věc. Takže 5-10 Bryce Young a 6-3 CJ Stroud Oba jsou velmi živí v boji o první volbu v draftu. A já mu rozhodně věřím.

Ale jeden z Reichových dlouholetých přátel mi řekl, že vstávání je pro něj legální, a přestože mu to Reich neřekl, ten přítel by byl překvapen, kdyby byl Young pro Reicha tou nejlepší volbou. Reich neříká. Další věc, kterou slyším, je, že mnoho vlivných hlasů v organizaci upřednostňuje Younga. To neznamená, že Young by byl tou volbou – to vůbec ne. Jednalo by se o společný výběr a Panthers mají ještě předtím organizační schůzky, aby konečně sestavili svůj návrh rady. Než se ale ujal funkce trenéra týmu Caroliny, Josh McCown Přátelům prý řekl, že Younga miluje. Co to znamená, když si prostudoval všechny kolemjdoucí, nevím.

Zeptal jsem se trenéra, který studoval nejlepší rozehrávače, a pár starších analytiků, kteří také studovali, jak se po profesionálním okruhu dostali do první čtyřky v žebříčku. Trenér dostal anonymitu. Todd McShea z ESPN je jedním z analytiků a Daniel Jeremiah z NFL Network druhým. Nikomu z těch tří jsem neřekl žádné názory ostatních. Každý z těchto tří má toto pořadí tří nejlepších: Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson. Will Levis Pro Makshiho a Jeremiáše byl čtyřletý, ale trenér řekl, že ho v Levisu neprodali a myslel si, že si zaslouží druhou ligu.

Hra změnila způsob zobrazení quarterbacků. Drew Brees A Russell Wilson, oba vzdorující výšce, to viděli. Co je však pro mě pozoruhodné, je, že mluvíme o quarterbackovi 5-10 1/8, £198 bez Kyler Murray Speed ​​​​je pravděpodobně nejlepším quarterbackem vybraným v draftu, přes 6-3 quarterbacka Strouda, který v univerzitním zápase překonal národního šampiona s nejlepší obranou (Gruzie). „Jen sledujte Younga,“ řekl trenér. „Když se dívám na pásku, nevidím velikost. Nepřehrává se malá.“ Následuje další funkcionář týmu, který mi před schůzkami řekl, že Youngova výška není vada. No, to je, ale je stále pravděpodobné, že bude vybrán jako první v noci draftu, za předpokladu, že Reich je na palubě. Poslední věc, kterou je třeba poznamenat: Frank Reich není ten, kdo by bojoval o hráče, i když je stejně důležitý. Je hledačem konsensu. Myslím, že Younga miluje a velmi miluje. Jen nevím, jestli se mu líbil víc než Stroud. Ale pokud dává přednost Stroudovi a pokud má většina influencerů v Panthers ráda Younga, myslím, že Reich bude s jeho volbou v pořádku.

2. Houston. Texas si musí vybrat svého rozehrávače. Nebo jsou?

Všichni pracujeme ve víře, že Texas vybere rozehrávače Caroliny, který jim odejde. Jsem z 90 procent na palubě.

Také si vybral Texas 12y. S touto volbou a dvěma volbami v prvním kole příštího roku je nemožné uvěřit, že vezmou nejlepší vyhlídky na tomto draftu, Alabama Pass? Will Anderson, ve druhém a dostat rozehrávače o něco níže, někde kolem nebo po čtvrtém výběru? Myslím, že Texasané půjdou za vteřinu do středu. Ale posledních pár dní jsem slyšel tohle o Houston General Motors Nick Caserio: velmi diskrétní. Pokud se mu ve dvojce nelíbí rozehrávač, nebude to nutit. Raději by vzal letošní jistou věc, Andersone, tak, jak to vzal Detroit Aidan Hutchinson S druhým výběrem v loňském roce. Detroit byl pěkně odměněn skvělým prvním rokem od Hutchinsona.

„Je to natahování, ale vidím, jak Nick bere Andersona a pak používá svou druhou [first-round pick] Řekl jeden člen ligy.

možná. Vsadím se, že Indianapolis ve 4 letech a Seattle v 5 budou v pořádku s přesunem na 12, pokud to bude znamenat přidání lepšího než 2 prvního kola v Houstonu příští rok (Houston bude mít jedno vlastní příští rok a Cleveland má jedno) . Ale stále si myslím, že je velmi pravděpodobné, že Houston zůstane druhý a dá svým fanouškům dlouhodobého quarterbacka, kterého franšíza hledala od svého založení v roce 2002. Majitel Cal McNair Určitě bude chtít, aby jeho rozehrávač skončil druhý, a fanoušci Texasu se budou krčit, pokud poražený v sázce Carolina’s Young/Stroud nebude volbou ve dvou.

3. Arizona. Pokud je to možné, neobchodujte s tipem až do noci, kdy se slosuje.

Kardinálové, kterým může být 32 letZkratka II V lize, co se týče talentu, tady dobře umístěn. Pokud Young nebo Stroud nějakým způsobem zůstanou po prvních dvou tipech, skupina týmů může chtít nahradit toho, kdo zůstane. Arizona s potenciálně nejméně talentovaným seznamem v lize potřebuje kvalitní objem z tohoto draftu. Cardinals jsou na 3. a 34. místě a stojí za to předat Willa Andersona, pokud to znamená vybrat čtyřikrát v 50 nejlepších draftech místo dvou.

Za tímto účelem Arizona General Motors Monty Ossenfurt Musí odolat pokušení obchodovat brzy, pokud dostane příležitost. Nebude s jistotou vědět, že Houston míjí rozehrávače, nebo jestli se, řekněme, Richardson před draftem příliš rozpálil na to, aby měl agresivní tým (Seattle v pěti, Vegas v sedmi, Tennessee v 11, Washington v 16, Tampa Bay v 19) Díky němu se obchod vyplatí.

S defenzivním trenérem dovnitř Jonathan Gannon A GM, který pevně věří, že rychlý způsob, jak konkurovat, je vybudovat pevnou obranu, by nebylo pošetilé postavit se Andersonovi. Ale myslím, že je nejlepší přidat sem jednoho nebo dva solidní vyhlídky – a mohli by to udělat lépe, kdyby počkali do noci na nábor, aby se vypořádali.

4. Indianapolis. Colts jsou teď obskurní tým.

Velmi pěkný týden pro Indyho. Colts, kteří si vybrali čtvrté a 35. místoy Mezi 50 nejlepšími jsou cvičení Younga, Strouda, Richardsona a Levise. Do soboty by měli mít v pořádku sestavu rozehrávačů — a trenéra Stanice Shin a GM Chris Ballard Měli byste vědět, zda se zde vyplatí vybrat Richardson nebo Levis.

Poníci jsou na dobrém místě, ale ne skvěle. Poté, co prošli uplynulými pěti sezónami s pěti různými výchozími hráči, potřebují se dostat z kola QB a usadit se na dlouhou trať – ale pokud nevěří v Richardsona nebo Levis, nemohou je nutit, aby . Může existovat možnost obchodovat dolů nebo nahoru Hendon Hooker (Queterback Tennessee opouští operaci ACL a pravděpodobně vynechá většinu roku 2023), což znamená Gardner Minshaw Hrát o zahájení sezóny ve velmi důležitém roce pro Ballarda po čtyřech letech v řadě bez vítězství v play-off.

To nás přivádí k Lamar Jackson. Poté, co Jackson minulý týden tweetoval, že požádal o výměnu, objevily se spekulace, že by o něj měli zájem Colts, částečně k zoufalství majitele. Jim Arsay. A kdyby hříbata nebyli tak hloupí, myslím, že by to hříbata zajímalo. Vsadím se, že Ravens vyberou čtvrtou volbu v draftu, jen pro Jacksona. Ale nevidím, že by se Colts zapletli s Jacksonem, který má za sebou zranění v posledních dvou letech (34 procent ofenzivy Ravens minulo hity v letech 21 a 22, přičemž Jackson začal a dokončil jeden z baltimorských 12. prosince /lednové hry za poslední dva roky) A chtějí plně zajištěnou smlouvu. Rozšířené spekulace, podporované Jacksonem, říkají, že Baltimore nabídl plně zaručenou tříletou smlouvu, která prostě nebyla dost dobrá.

Re: Barter, Ballardovi by pomohlo, kdyby Georgia Galen Carter Žádná taková vyhlídka nebyla delegována. Více týmů může chtít přesunout Cartera jako hráče, ale Carter pravděpodobně ne. Takže Colts nemusí dostat velkou nabídku ve čtvrtém – pokud jeden z týmů, kteří potřebují QB, neumírá, aby se zvýšil.

