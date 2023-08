Astronom tvrdí, že jde o „přímý důkaz“ gravitačního kolapsu

svět má Všimněte si „gravitačních anomálií“ v určitých hvězdných systémech Podle nové studie by to mohlo postavit na hlavu základní předpoklad o vesmíru. Hlášení základní desky: Kyu Hyun-chae, astronom z univerzity Sejong, nyní otestoval tyto modely analýzou zrychlení hvězd ve 26 500 hmotných dvojhvězdách nacházejících se do 650 světelných let od Země pomocí snímků pořízených observatoří Gaia Evropské kosmické agentury. Vědci dříve hledali známky změněné gravitace v těchto systémech, ale Chai udělal další krok a vyvinul nový kód, který by mohl vysvětlit zvláštní detaily, jako je rychlost výskytu takzvaných „překrývajících se“ dvojhvězd, ve kterých se hvězdy také volně otáčejí. Máte skvělé společníky. Nová data naznačují, že když gravitační zrychlení těchto hvězd klesne na méně než jeden nanometr za sekundu na druhou, začnou se pohybovat způsoby, které jsou konzistentnější s modely MOND než se standardním modelem. Chai řekl, že výsledky poskytují „přímý důkaz kolapsu modulární gravitace při slabém zrychlení“ a odhalují „konzistentní gravitační anomálii ve prospěch modifikované gravitace založené na MOND“, podle nedávné studie. Publikováno v The Astrophysical Journal.



V nové studii Chai uvádí to, co nazývá „jasným důkazem“, že pohyby diod v bodech slabého zrychlení se podle studie zdají být synchronizované se specifickým prediktorem MOND známým jako AQUAL. Toto zjištění naznačuje, že standardní pohled na gravitaci nemůže vysvětlit tyto pohyby při nízkých zrychleních, což může inspirovat vědce k přehodnocení aspektů Newtonova inverzního gravitačního zákona a Einsteinovy ​​obecné teorie relativity, stejně jako nezbytnosti temné hmoty. „Vzhledem k tomu, že bylo požadováno velké množství temné hmoty – šestkrát více baryonové hmoty nebo obyčejné hmoty na základě Standardního modelu – za předpokladu, že obecná teorie relativity platí v dolní meze zrychlení, taková potřeba velkého množství temné hmoty je již neplatí,“ vysvětlil Chai. „To nutně nevylučuje možnost, že nové částice, jako jsou sterilní neutrina, nebudou nikdy nalezeny. Ale zjevně není potřeba tolik temné hmoty, kolik vyžaduje obecná teorie relativity.“ „Když začaly přicházet výsledky z nového, spolehlivějšího kódu, moje počáteční reakce byla neuvěřitelná,“ řekl Chai v e-mailu na Motherboard. „Měl jsem pocit, jako bych snil. Připadalo mi to neskutečné. Je to proto, že moje výsledky neodpovídaly žádným předchozím výsledkům.“

Několik předchozích zjištění tvrdilo, že standardní gravitace byla upřednostňována rozsáhlými binárními daty včetně Gaia DR3. Jedna skupina tvrdila anomálie již nějakou dobu, ale nezdálo se, že by anomálie dobře odpovídaly předpovědím současných modifikovaných teorií gravitace. Předchozí studie neodpovídaly Samokalibrací nebo zohledněním množství skrytých rušivých diod“.