V české kuchyni: Perfektní tipy na pečení štrúdlů od pražských cukrářů

Do Evropy se štrúdl často dostával během vojenských tažení Osmanů. Jeho původ lze hledat na Balkáně a v Maďarsku, které se po staletí dostalo pod osmanskou nadvládu. Závin se dostal do srdce habsburské monarchie ve Vídni, kde ho místní cukráři začali plnit a válet tak, jak to dělají dodnes. Německé slovo Jablečný závin V překladu „vířivka“ označuje proces pečení.