Kdo je vstupem pro Českou republiku na Eurovizi 2022? Seznamte se s námi, Domi

Nikdo to zřejmě nechce víc než Česká republika. Země, která v soutěži debutovala v roce 2007, dosud titul nezískala a do Velkého finále se dostala pouze třikrát.

To by se ale mohlo změnit, až přijde sobota 14. května 2022 a začneme živě Turín v Itálii, abychom zjistili, co si pro nás letošní tým Eurovize přichystal.

Zde je vše, co potřebujete vědět Česká republikaVstupte do Eurovize 2022, kdo doufá, že změní osud své země.

Kdo zastupuje Českou republiku na Eurovizi 2022?

Jsme Domi Instagram

Podstatné jméno: We Are Domi, kterou složili zpěvačka Dominika Haskova a Kasper Hutlystad na kytaru a Benjamin Rikstad na klávesy

věk: 26

Instagram: @we.are.domi

Cvrlikání: Tweet vložit

My Domi jsme trio, které vztyčuje vlajku Česká republika na Eurovizi 2022. Kapelu ale založili během studií na Leeds College of Music ve Spojeném království v roce 2016.

Zpěvačka Dominica, která je Češka, se v roce 2015 setkala s norskými hudebníky Casperem a Benjaminem na halloweenské párty, kde je požádala o hudební podporu jejího koncertu.

Později se spojili s dalšími hudebníky a začali vydávat hudbu. Když však pandemie COVID-19 zasáhla, Dominica, Casper a Benjamin se rozhodli vrátit do Dominikiny domoviny v České republice a nadále dělat hudbu jako třetí.

Dominika má také rodinné vazby s další známou tváří v České republice, jejím otcem je profesionální hokejový brankář Dominik Hašek. V patnácti letech se zúčastnila první sezóny televizní talentové show Česko Slovensko má talent ..

Jak se jmenuje písnička České republiky v Eurovizi 2022?

We Are Domi zahraje divákům Eurovize svou píseň „Lights Off“.

Trio skladbu napsalo během účasti na českém skladatelském kempu s norským producentem Einarem Eriksenem Kavaloyem a anglickým skladatelem Abe F. Jonesem.

Vypráví příběh o rozpadu vztahu, ale není to všechno tak ponuré a ponuré díky svým uměleckým jemnostem a optimistické povaze.

kde Česká republika Zúčastníte se soutěže Eurovision Song Contest 2021?

Benny Cristo pro Českou republiku v roce 2021 bohužel do Velkého finále nedosáhl. Místo toho skončila země v semifinále na 15. místě s pouhými 23 body.

Z devíti kvalifikací do finále se Česká republika dostala do finále pouze třikrát.

Jejich nejvyšší skóre bylo 6. místo v roce 2018.

Kdy je Eurovize 2022?

Sobota 14. května 2022 je největší nocí v evropském hudebním kalendáři.

Zatímco 40 zemí soutěží hlava-nehlava před zraky světových diváků, vystoupíte na pódium v ​​italské PalaOlimpico Areně v Turíně.

V předvečer Velkého finále, které se bude opět vysílat na BBC One, mohou fanoušci Eurovize sledovat také druhou epizodu.emifinále ve čtvrtek 12. května.

Které země se účastní Eurovize 2022?

Zde jsou další země soutěžící v soutěži Eurovision Song Contest 2022 – kliknutím na každou z nich se dozvíte více.

semifinále 2

