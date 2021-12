Svět překonal 1 milion nových případů COVID denně: Živé zprávy | Zprávy o pandemii koronaviru

Počet nových případů COVID-19 za den po celém světě podle sčítání poprvé překročil 1 milion od prvního zaznamenání infekcí před dvěma lety. Epidemie začala v březnu 2020.

Nové infekce ve Spojených státech vzrostly na historické maximum, z velké části způsobeny vysoce nakažlivou variantou koronaviru Omicron.

Austrálie ve čtvrtek také vytvořila nový rekord, když zúžila svou definici blízkých kontaktů s případy koronaviru a zmírnila požadavky na testy COVID-19 ve snaze zmírnit tlak na testovací místa.

Mezitím Světová zdravotnická organizace varovala, že varianty Omicron a Delta by mohly způsobit „tsunami“ případů COVID-19, které by vytvořily „obrovský tlak“ na systémy zdravotní péče.

Zde jsou nejnovější aktualizace:

před 22 minutami (14:09 GMT)

Rusko ohlásilo 103 omikronů

Rusko nyní potvrdilo 103 omikronových případů COVID-19, řekla v rozhovoru pro státní televizi Anna Popova, vedoucí státního dozoru nad spotřebiteli Rospotrebnadzor.

Popova uvedla, že příchod Omicronu do Ruska byl nevyhnutelný a že všichni nově příchozí z rizikových oblastí jsou testováni.

Rusko dosud hlásilo přes 10,3 milionu případů COVID [File: Tatyana Makeyeva/Reuters]

před 45 minutami (13:46 GMT)

Novoroční průvod bude pokračovat navzdory šíření viru: Starosta NYC

Starosta Bill de Blasio řekl, že v roce 2022 New York City přivítá Times Square, jak bylo plánováno, navzdory rekordnímu počtu infekcí COVID-19 ve městě a po celé zemi.

„Chceme ukázat, že se posouváme vpřed, a chceme ukázat světu, že New York City si tím prochází cestu,“ řekl de Blasio, který měl v pátek poslední den v úřadu, v pořadu „Today“ NBC.

Poté, co byl před rokem kvůli pandemii zakázán vstup na náměstí Times Square, představitelé města dříve oznámili plány na upravený Nový rok s menším počtem davů a ​​povinným očkováním.

před 1 hodinou (13:27 GMT)

Stanovisko: Příliš mnoho dávek vakcíny COVID-19 se vyplýtvá

Od objevení omikronové varianty COVID-19 se znovu dostaly do popředí výrazné globální nerovnosti, které charakterizovaly tuto pandemii. Od diskriminačních zákazů cestování po omezený přístup k vakcínám nesou břemeno této nerovnosti africké země.

Téměř rok po zavedení vakcíny se zvyšují dary dávek vakcíny COVID-19 z bohatých zemí, které je již nepotřebují. Platnost mnoha darů ale brzy vyprší.

To vede k tomu, že africké země neochotně odmítají tyto tolik potřebné vakcíny nebo se pokoušejí rychle zvýšit zavádění vakcíny, a to navzdory výzvám, které by to s sebou přineslo, a zátěži, kterou by to na již tak napjaté systémy zdravotní péče na hranici limitu přineslo.

Přečtěte si více zde.

Kamion vykládá vakcíny proti koronaviru AstraZeneca s prošlou platností na skládku Gosa v Abuji v Nigérii, 22. prosince 2021. [Afolabi Sotunde/Reuters]

před 2 hodinami (12:07 GMT)

Svět denně převyšuje jeden milion nových případů „Covidu“, uvádí AFP

Za posledních sedm dní bylo celosvětově zjištěno více než 7,3 milionu nových případů COVID-19 s průměrem 1 045 000 infekcí každý den, podle statistik AFP.

Údaje za období od 23. do 29. prosince, nejvyšší od prvního objevení viru na konci roku 2019, vycházejí z poplatků, které denně poskytují zdravotnické úřady v každé zemi.

Více než 85 procent nových infekcí se vyskytlo ve dvou nejpostiženějších regionech Omicron – v Evropě, která za posledních sedm dní zaznamenala 4 022 000 případů, což je o 36 procent více než v předchozím týdnu, a ve Spojených státech a Kanadě, kterých bylo celkem 2 264 000. Ve stejném období vzrostl o 83 procent.

před 3 hodinami (11:55 GMT)

Epidemie COVID-19 v Barceloně narostla na 10 hráčů

Počet potvrzených případů koronaviru v Barceloně ve čtvrtek narostl na 10, což by mohlo ohrozit návrat týmu do ligy po téměř dvoutýdenní zimní dovolené ve Španělsku.

Barcelona uvedla, že Sergino Dest, Philippe Coutinho a Abdel Zalzoli jsou nejnovějšími hráči, kteří uzavřeli smlouvu s Covid-19. Doma se izolují a tým řekl, že jsou „v dobrém zdraví“.

Již tento týden klub oznámil, že Ousmane Dembele, Samuel Umtiti, Gavi, Jordi Alba, Alejandro Balde, Clement Lenglet a Dani Alves byli pozitivně testováni a byli izolováni.

Konkurent z La Ligy Atlético Madrid ve čtvrtek oznámil pět nových případů, včetně Trenér Diego Simeone a útočník Antoine Griezmann.

před 3 hodinami (11:47 GMT)

Finský nositel Nobelovy ceny za mír byl hospitalizován kvůli koronaviru

Jeho nadace ve čtvrtek uvedla, že Martti Ahtisaari, bývalý finský prezident a laureát Nobelovy ceny míru, byl přijat do nemocnice poté, co byl podruhé pozitivně testován na COVID-19.

„Prezidentovi Ahtisaarimu se za těchto podmínek daří dobře, ale léčí se v nemocnici,“ uvedla mírová nadace Martti Ahtisaariho.

Čtyřiaosmdesátiletý bývalý mediátor byl v roce 2008 oceněn prestižní cenou míru za svou práci při ukončování konfliktů. V letech 1994 až 2000 byl prezidentem Finska a v září oznámil, že se stáhne z veřejného života poté, co mu byla diagnostikována Alzheimerova choroba.

Poprvé byl infikován koronavirem v březnu 2020.

před 3 hodinami (11:31 GMT)

Bombaj zakázala novoroční oslavy kvůli nárůstu případů koronaviru

Novoroční večírky a shromáždění více než čtyř lidí na veřejných místech byly v indickém městě Bombaj zakázány, uvedli ve čtvrtek úředníci.

Shromáždění čtyř a více lidí bude zakázáno do 7. ledna podle § 144 indického trestního zákoníku.

Nebyla stanovena žádná pravidla pro domácí večírky, ale Bombajský řídící občanský orgán apeloval na občany, aby byli opatrní a odpovědní.

Počet denně nových případů ve městě vzrostl z 1769 14. prosince na 5803 ve středu.

před 3 hodinami (11:05 GMT)

Britští zdravotníci se připravují na zvýšení Omicron v nemocnicích

Anglie buduje dočasné struktury v nemocnicích po celé zemi, aby se připravila na nárůst pacientů s COVID-19, protože koronavirová varianta Omicron pohání novou vlnu infekcí.

Národní zdravotnická služba (NHS) ve čtvrtek uvedla, že tento týden začne zřizovat „centra pro chirurgickou léčbu“ v osmi nemocnicích, z nichž každá bude schopna ošetřit asi 100 pacientů. Zaměstnanci připravují plány, jak v případě potřeby vytvořit až 4000 „významných“ lůžek.

Spojené království ve středu zaznamenalo rekordních 183 037 potvrzených případů koronaviru, což je o 32 procent více než předchozí den.

před 4 hodinami (10:44 GMT)

Útok na rezidenci francouzského politika v podezření na protest proti očkování

Francouzští představitelé ve čtvrtek odsoudili vandalský čin demonstrantů proti očkování proti politikovi vládnoucí strany v Chambly severně od Paříže.

V noci z úterý na středu se terčem stal dům Pascala Boise, poslance z vládní strany prezidenta Emmanuela Macrona.

Garáž byla zapálena a přilehlá zeď byla postříkána frázemi včetně „Volte ne“.

„Tyto činy zločinného zastrašování jsou v demokracii nepřijatelné,“ uvedl ve čtvrtek na svém Twitteru ministr vnitra Gerald Darmanin s tím, že policie zahájila vyšetřování.

před 4 hodinami (10:33 GMT)

Obyvatelé Xi’anu si stěžují na nedostatek potravin, protože uzamčení pokračuje

Obyvatelé uzavřeného čínského města Si-an řekli agentuře AFP, že se snaží najít dostatek jídla, přestože Peking trvá na tom, že zásoby jsou nyní dostatečné.

Všech 13 milionů obyvatel Si-anu bylo před osmi dny uzavřeno. Zpočátku mohl jeden obyvatel vyjít každé dva dny, aby se zásobil. To bylo poté sníženo na každé tři dny, než bylo obyvatelům zakázáno vycházet ven.

Státní televize odvysílala záběry dělníků v ochranných oblecích, kteří třídili vejce, maso a zeleninu, než rozváželi jídlo obyvatelům ode dveří ke dveřím. AFP obdržela stížnosti, že zásoby jsou nedostatečné a zelenina není čerstvá.

Místní představitelé uznali problémy se zajištěním základních zásob. Mluvčí ministerstva obchodu Kao Feng ale na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že „celková zásoba věcí denní potřeby v Si-anu je dostatečná“.

před 4 hodinami (10:07 GMT)

Masky musí být v Paříži venku

Obyvatelé a turisté v Paříži budou muset od pátku nosit venku roušky, protože Francie tento týden hlásila rekordních 208 000 nových případů COVID-19 denně.

Pařížská policie uvedla, že pravidlo maskování se bude vztahovat na osoby starší 12 let, i když jednotlivci budou s výjimkou jízdy na kole nebo motorce, cestování ve vozidlech a cvičení.

Těm, kteří nedodrží, hrozí pokuta ve výši 135 eur (153 dolarů).

Roušky jsou ve Francii již povinné v obchodech, veřejných zařízeních, kancelářských budovách a ve veřejné dopravě.

před 4 hodinami (10:04 GMT)

Itálie zpřísňuje omezení přístupu na veřejná místa

Itálie ve čtvrtek schválila novou vyhlášku omezující přístup na řadu veřejných míst lidem, kteří nejsou očkováni nebo mají druhé očkování za více než 120 dní.

Opatření, která začnou platit od 10. ledna, mimo jiné omezí přístup do hotelů, kongresových center, místní a dálkové veřejné dopravy, lyžařských vleků a festivalů.

Nová pravidla zůstanou v platnosti až do konce nouzového stavu 31. března.

Ve vyhlášce se vláda také rozhodla pozastavit preventivní karanténu lidí, kteří byli očkovaní nebo se zotavili z COVID-19 a kteří byli v úzkém kontaktu s někým, kdo byl pozitivně testován na virus.

před 7 hodinami (07:55 GMT)

J&J Booster účinný proti hospitalizaci v Jižní Africe, první výsledky naznačují

Posilovací dávka jednodávkové vakcíny COVID-19 od Johnson & Johnson (J&J) byla 84 procent účinná v prevenci hospitalizací pro jihoafrické zdravotnické pracovníky, kteří se nakazili šířením varianty Omicron, uvedli ve čtvrtek vědci.

Studie, která nebyla recenzována, byla založena na druhé dávce vakcíny J&J podané 69 092 zdravotnickým pracovníkům mezi 15. listopadem a 20. prosincem.

Studie hodnotila účinnost vakcíny J&J v terénu poté, co byla dočasně pozastavena kvůli obavám z extrémně vzácných případů krevních sraženin.

Několik studií naznačilo, že posilovací dávka poskytuje významnou ochranu před závažným onemocněním.

před 8 hodinami (06:46 GMT)

Případy v USA rostou na historické maximum

Nové infekce COVID-19 ve Spojených státech jsou na historickém maximu, v průměru více než 265 000 denně.

Počet nových denních případů se za poslední dva týdny více než zdvojnásobil a překonal staré číslo 250 000 stanovené v polovině ledna, podle údajů vedených Johns Hopkins University.

Omicron vrhl stín na vánoční a novoroční svátky a přinutil komunity omezit nebo zrušit své oslavy.

Dr. Anthony Fauci, přední americký odborník na infekční choroby, řekl, že není třeba rušit malá domácí setkání těch, kteří dostali dvě nebo tři dávky vakcíny.

před 8 hodinami (06:46 GMT)

Austrálie uvolňuje pravidla testování

Austrálie vytvořila nový rekord, protože počet denních případů poprvé během pandemie překročil 20 000.

Stalo se tak, když vláda zúžila svou definici „blízkého kontaktu“ případů koronaviru jako lidí žijících ve společné domácnosti s nakaženou osobou. Budou se muset izolovat na sedm dní a budou muset podstoupit test PCR pouze v případě, že vykazují příznaky COVID-19.

Pravidla se uvolňují, aby se zabránilo tomu, že asymptomatičtí lidé budou nuceni do izolace, zejména ve zdravotnictví, pohostinství a leteckých společnostech, a zkrátí se dlouhé fronty pro lidi, kteří byli nuceni podstoupit testy polymerázové řetězové reakce (PCR), aby cestovali mezi státy nebo protože byli v veřejné místo s potvrzeným případem.

Lékařská asociace země kritizovala redefinici úzkých kontaktů ze strany vlády s tím, že by to urychlilo propuknutí nákazy.