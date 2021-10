G20 se dohodla na klíčových cílech v oblasti klimatu, pokud jde o limity globálního oteplování a financování uhlí, ale postrádá pevné závazky

V závěrečném prohlášení 20 největších světových ekonomik uvedlo, že „urychlí naše kroky“ k dosažení čistých nulových emisí do poloviny století nebo kolem ní. Lídři poprvé formálně uznali, že plány jejich členů na snížení emisí, známé jako Nationally Determined Contributions (NDCs), musí být během tohoto desetiletí potvrzeny, aby se dostali na cestu k dosažení čisté nuly do roku 2050.

Řekli, že uznali, že „členové G20 mohou významně přispět ke snížení globálních emisí skleníkových plynů“ a zavázali se „přijmout další opatření v tomto desetiletí“, aby posílili své závazky ke snížení emisí do roku 2030, „když to bude nutné“.

„Uvědomujeme si, že dopady změny klimatu při 1,5 °C jsou výrazně nižší než při 2 °C,“ stojí v prohlášení. „Udržení 1,5 °C v dosahu bude vyžadovat cílená a účinná opatření a odhodlání všech zemí, s přihlédnutím k různým přístupům, vytvořením jasných národních cest, které sladí dlouhodobé ambice s krátkodobými a střednědobými cíli a mezinárodními cíli. a podpora, včetně financování, Technologie a udržitelná a odpovědná spotřeba a výroba jako kritické předpoklady v kontextu udržitelného rozvoje.

Dohoda G20 znovu potvrdila závazek bohatých zemí převádět ročně 100 miliard dolarů na financování klimatu do zemí globálního Jihu, což je stávající dohoda, která nebyla splněna. Nedávná zpráva předsednictví COP26 ukázala, že svět nedosáhne tohoto cíle dříve než v roce 2023. Rovněž by souhlasil s mobilizací peněz od finančních institucí, zejména rozvojových bank, k překlenutí mezery a financování globální ekologické obnovy.

Mohamed Addo, ředitel Climate Energy Research Center Power Shift Africa, řekl, že poselství G20 je „slabé“.

“Toto slabé prohlášení G-20 je to, co se stane, když rozvojové země, které nesou plnou sílu klimatické krize, jsou vynechány. Největším světovým ekonomikám se zcela nepodařilo zařadit změnu klimatu na vrchol agendy před COP26,” Addo řekl.

Čína, Rusko a Austrálie jsou mezi těmi, kdo jsou proti postupnému vyřazování uhlí

Jeho součástí bylo také první uznání „významného příspěvku“ emisí metanu ke změně klimatu a potřeby jejich snížení. Spojené státy a Evropská unie vedou globální závazek o metanu, který podepsalo více než 60 zemí, a dohodly se na snížení emisí metanu v tomto desetiletí o 30 %.

„Uvědomujeme si, že emise metanu představují významný příspěvek ke změně klimatu, a uznáváme, v závislosti na národních podmínkách, že jejich snížení může být jedním z nejrychlejších, nejschůdnějších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak snížit změnu klimatu a její dopady,“ píše se dále.

Emise metanu pocházejí z velké části z úniků z infrastruktury fosilních paliv a také z dobytka. Austrálie uvedla, že závazek nepodepíše. Vyskytly se další zdroje emisí metanu, včetně Indonésie.

Mnoho velkých producentů a spotřebitelů uhlí projevilo odpor vůči klimatickému jazyku v návrhu prohlášení G-20 o dekarbonizaci, zejména ve vztahu k využívání uhlí, řekl CNN Bas Eckhout, europoslanec blízký jednání.

Japonsko vedlo skupinu zemí na červnové schůzce G-7, aby změkčily jazyk kolem dekarbonizačních energetických systémů, a Japonsko – spolu s Čínou, Indií, Austrálií a Ruskem – chce zajistit, aby jazyk v současném prohlášení G-20 nezahrnoval pevné závazky, řekl Eckwot, člen delegace Evropského parlamentu na nadcházejících jednáních COP26.

Eckhout řekl, že Japonsko trvá na prohlášení, že energetické systémy by se měly do roku 2030 „z drtivé většiny“ dekarbonizovat, spíše než aby to dělalo výslovný závazek. To má podporu Číny a Indie, největších světových spotřebitelů uhlí; Austrálie, největší světový vývozce uhlí podle hodnoty; Stejně tak Rusko, další významný vývozce a spotřebitel.

Eckhout řekl, že Rusko se brání stanovení termínu pro financování uhelných projektů v zahraničí, což je závazek, který učinil čínský prezident Si Ťin-pching v září na Valném shromáždění OSN, ale dodal, že Rusko ukazuje určitý prostor pro kompromis. Na G20 v Římě australský premiér Scott Morrison řekl, že existuje „velká skupina zemí – s podobnými obavami“, když byl dotázán na konkrétní jazyk související s uhlím.

“No, tyhle věci vyřešili Šerpové a manifest,” řekl.

“Tak uvidíme, co se stane příští den.”

Tento odpor Austrálie si všimla zejména Jennifer Morgan, výkonná ředitelka Greenpeace International.

“Pokud je G-20 zkouškou na COP26, světoví lídři zkazili svá slova,” uvedl Morgan v prohlášení. “Jejich manifest byl slabý, postrádal jak ambice, tak vizi, a prostě nedokázal naplnit daný okamžik. Nyní se stěhují do Glasgow, kde stále existuje šance chopit se historické příležitosti, ale takové, jako je Austrálie a Saúdská Arábie, musí být odsunuty na vedlejší kolej.” zatímco bohaté státy si musí konečně uvědomit, že klíčem k zahájení COP26 je důvěra.“

CNN se obrátila na představitele Číny, Japonska, Austrálie a Ruska, aby se k tomu vyjádřili.