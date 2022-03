Desai a Badiyar vyhráli zlato s Indií a získali 14 medailí z Dubai Para Athletics | Další sportovní zprávy

Dubaj: Běžci Pranav Prashant Desai a skokan do výšky Ramsingbhai Govin Badiyar získali v poslední den zlato, protože Indie zde v pátek podepsala 14 medailí z 13. mezinárodního atletického mistrovství ve Fazza.Indie získala pět zlatých, šest stříbrných a tři bronzy a zajistila si osmé místo.Na prvním místě se umístila Kolumbie s 25 medailemi, včetně 12 zlatých, následovaná Alžírskem (16) a Thajskem (30).Poté, co ve druhém dni získal zlato na 200 m T64, skončil Desai první ve finále na 100 m T63/64 mužů za 11,74 s, aby dokončil závod před thajskou dvojicí Denbum Kocharang (12,12 s) a Kantinan Komphong (13,57 s) v Dubaj Klub lidí odhodlání.„Byl to pro mě perfektní týden. Oba závody předčily má očekávání. Doufám, že budu pokračovat v nastartovaném tempu a vyhraju zlaté medaile na Asijských para hrách na obou akcích,“ řekl Desai.Později Padhiyar a Shailash Kumar skočili každý 1,84 metru, ale prvně jmenovaný bral zlato ve skoku vysokém mužů ve finále T42. Bronz ve třídě T47 bral Thajec Angkarn Chanabun se skokem dlouhým 1,90 metru.Ve finálovém rozstřelu F42/46 se asijský paralympijský medailista Mohamed Yasir po zmatcích s váhou střely spokojil se stříbrem.Byl tak nucen hrát s cizím vybavením a na svůj čtvrtý hod nastřílel 14,73 metru.Kuvajťan Faisal Surour ukrojil 1523 metrů a získal zlatou medaili, zatímco Kazach Ravel Mansurbayev (14,44 metrů) získal bronz.V soutěži žen Jayanti Behera zaběhla finále na 100 metrů T46/47 za 13,16 sekundy a získala bronzovou medaili za Američankou Britney Mason (12,43 s) a Češkou Terezou Jakchovou (13,04 s).Trenér Indie Manju Nath rád ukázal svého křídelníka.„Tým si vedl dobře. Získali jsme mnoho medailí a asijských rekordů. Nyní se tým zaměří na nadcházející asijské para hry.“Celkově turnaj představoval čtyři světové rekordy a 20 kontinentálních rekordů.