Jabeur se dostává do čtvrtfinále Wimbledonu, kde ho čeká obhájce titulu Rybakina

Wimbledon Ons Jabeur dostává další šanci na Elenu Rybakinu, rok poté, co s ní prohrál ve finále Wimbledonu.

Tentokrát je to jen čtvrtfinále, ale Tuniska se bude muset dostat přes obhájkyně titulu, aby měla šanci vyhrát svůj první grandslamový turnaj.

Šestý nasazený Jaber porazil v pondělí ve čtvrtém kole v All England Areně dvakrát šampionku Petru Kvitovou 6:0 6:3.

„S největší pravděpodobností se pomstím,“ řekl Jaber u soudu. „Loni to bylo těžké finále. Přinese spoustu vzpomínek.“

Jabeur byl dvakrát grandslamovým vicemistrem – v obou případech loni. Po prohře s Rybakinou ve třech setech ve Wimbledonuprohrál s Igou Swiatekem Na US Open ve dvou setech – Neschopnost stát se první Afričankou nebo Arabkou, která vyhrála velký tenisový turnaj v éře profesionálního sportu.

Když uvážíte, že prohrajete Wimbledon s Rybakinou, která reprezentuje Kazachstán, ale narodila se v Rusku, Jaberovi vyskočí dvě věci.

„Skutečnost, že jsem byla opravdu emocionálně vyčerpaná,“ ​​začala. „Chtěl jsem dál tlačit, ale připadalo mi to trochu prázdné. Druhá věc, možná to, co mi můj trenér pořád říkal, je držet se víc plánu, dělat určité věci, i když jsem v té hře myslel na něco jiného.“ .“

28letý Jabeur doufá, že bude „hrát svobodněji, myslet jen na každý bod a ne na výsledky“.

Mise splněna v pondělí, kdy se Jaber cítil na centrálním kurtu dostatečně volný, aby mohl uplatnit styl Davida Beckhama – Jabir je velký fanoušek Anglie – Kop polovičního míče při doskocích během setu a 3-1.

Devátá nasazená Kvitová, která vyřadila Jabeurovou v prvním kole Wimbledonu v roce 2019, si od začátku vyřezala díru, dopustila se dvojchyby a tří nevynucených chyb, které Jabeurové umožnily v prvním poločase přerušit podání.

Rybakina se ujala vedení v pondělí, když Beatriz Haddad-Maia odstoupila z jejich zápasu kvůli zranění dolní části zad a Rybakina vedla 4-1.

„Nyní se cítím mnohem lépe a sebevědoměji, když mohu přijít hrát na centrální kurt,“ řekl Rybakina. „Je to jiné než v prvním kole. Myslím, že atmosféra a nervy obecně byly odehrát první zápas, abych si zvykl na trávu, jen abych tady odehrál nějaké zápasy. Myslím, že teď jsem na tom psychicky mnohem lépe. Fyzicky jsem na tom teď taky dobrý.“

V ostatních ženských výsledcích se druhá nasazená Aryna Sabalenka dostala do čtvrtfinále, když porazila 21. nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou 6-4, 6-0. Příště se utká s šampionkou Australian Open Madison Keysovou. Porazila Američanku č. 25 Miru Andreevovou 16, 3:6, 7:6 (4), 6:2.

Nejlepší nasazená Iga Swiatek hraje v úterý na centrálním kurtu o postup do semifinále s Elinou Svitolinovou a čtvrtá nasazená Jessica Pegula se utká s Markétou Vondroušovou v dnešním dalším utkání čtvrtfinále žen.

