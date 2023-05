To způsobilo černé skvrny na Codex Atlanticus Leonarda da Vinciho

výzkumníci v Politecnico de Milan V Itálii jsem zkoumal záhadné černé skvrny na listu papíru Leonardo da Vinci‚s Codex Atlanticus Ta potvrdila přítomnost škrobu a vinylového lepidla na postižených místech. Lepidla byla s největší pravděpodobností aplikována během dřívějšího restaurátorského úsilí asi před 50 lety, podle A Poslední papír Publikováno ve vědeckých zprávách. Identifikovali také možnou příčinu tmavých skvrn: nanočástice sulfidu rtuťnatého zvané Metacinnabar v ochranném papíru obsahujícím papír, i když není jasné, jak by tato neobvyklá černá krystalická fáze mohla být.

Da Vinci vyrobil více než 13 000 stran v jeho sešitech (později shromážděno v rukopisech), z nichž se dochovala necelá třetina. Zápisníky obsahují všechny druhy vynálezů, které předznamenávají budoucí technologie: létající stroje, jízdní kola, jeřáby, rakety, kulomety, „nepotopitelná“ loď s dvojitým trupem, bagry na čištění přístavů a ​​kanálů a plováky podobné sněžnicím, které umožňují člověku chodit. voda. Sešity obsahují také da Vinciho podrobné poznámky o jeho rozsáhlých anatomických studiích. Zejména jeho kresby a popisy lidského srdce znázorňovaly, jak srdeční chlopně mohly stáhnout průtok krve 150 let předtím, než William Harvey položil základy lidského oběhového systému.

Největší jednotlivá skupina je velikost 12 Codex Atlanticus, kde (mimo jiné pozorování) da Vinci předvídal možnost sestrojení dalekohledu, když psal o „výrobě brýlí, aby bylo možné vidět zvětšený Měsíc“ – století před vynálezem zařízení. Rukopis prošel v letech 1962 až 1972 velkým 10letým restaurátorským úsilím, během něhož bylo každé jednotlivé folio ve 12 svazcích orámováno „průchodovou částí“: ochranným papírovým pouzdrem sestávajícím ze tří vrstev čerstvého papíru připevněných ke každému foliu tak, aby lze snadno ovládat a prohlížet větší. Umožňuje také čtení a skenování oboustranných dokumentů. Složka rukopisu se aktuálně nachází na adrese Knihovna Ambrosia v Miláně.

V dubnu 2006 byl vyrušen zástupce Metropolitního muzea umění v New Yorku, aby zjistil, jak to vypadá. Červené, černé a fialové šablony napadnout Codex Atlanticusstejně jako nabobtnání některých stránek – a to i přesto, že rukopis je od roku 1997 uložen v pečlivě kontrolovaném mikroprostředí. Okamžitě zahájil vyšetřování konzervační ústav v italské Florencii.

Obava byla oprávněná. Studium mikrobiálních druhů, které se shromažďují na uměleckých dílech, může vést k novým způsobům, jak zpomalit zhoršování starých, neocenitelných uměleckých děl. Opravdu, vědci Analyzujte mikroby Byly nalezeny v sedmi da Vinciho kresbách v roce 2020. Výzkumníci z University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni v Rakousku použili metodu sekvenování třetí generace známou jako Nanopore, která pro sekvenování využívá proteinové nanopóry zapuštěné do polymerní membrány, a kombinované sekvenování Nanopore s protokolem amplifikace celého genomu.

Zjistili, že každá kresba má svůj vlastní jedinečný mikrobiom. Byli však překvapeni, když zjistili, že obecně bakterie dominují houbám v grafických mikrobiomech, což je v rozporu se široce rozšířeným přesvědčením, že houby budou dominantnější, vzhledem k jejich vyšší schopnosti kolonizovat papíry. Mnoho z těchto bakterií se běžně nachází v lidském mikrobiomu, což naznačuje, že se dostaly do kreseb tak, jak se s nimi během restaurování zacházelo – i když lze spekulovat, zda pocházejí od samotného umělce. (Rakousko/italský tým nemohl přesvědčivě dospět k závěru, zda některá z mikrobiálních kontaminantů pocházela z doby da Vinciho.) Ostatní bakterie byly typické pro hmyzí mikrobiomy a mohly být zavlečeny již dávno mouchami, které nanášely trus na kresby.