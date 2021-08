Saints Row 5 je oficiálně potvrzeno, půjde o restart

Hra Third Saints Row obrázek : hluboké stříbro / vůle

následující Svatá řada Hra bude oficiálně odhalena příští týden a soudě podle dosud odhalených několika detailů se jedná o zbrusu novou hru, nikoli o remake, a ve skutečnosti (pravděpodobně) o kompletní restart populární franšízy v otevřeném světě.

Nový Jeff Kelly škádlil poprvé Svatá řada Restartujte prostřednictvím tweetu 2. srpna0, což naznačuje, že bude plně odhaleno během inauguračního Night Live Gamescomu. Krátce poté, úředník Svatá řada Účet Twitter začal tweetovat o nové hře. navíjet Svatá řada webová stránkaNa webu je obrázek cihlové zdi pokryté graffiti a připojeno slovo „Reboot“ spolu s bílou fleur de lis aka tento symbol vidíte ve všech hrách.

Foto od úředníka Svatá řada webová stránka. Snímek obrazovky : hluboké stříbro / vůle

Za posledních asi 24 hodin úředník Svatá řada Účet Twitter byl v podstatě zaneprázdněn odpovídáním na každého fanouška, který na ně reaguje, což je hezké, myslím, že to vypadá také unaveně. Prostřednictvím těchto odpovědí byly sdíleny některé podrobnosti. pro jednoho, Nejedná se o restart ani upravenou verzi dříve vydané hry. skutečnost, Svatá řada devs Volition aktuálně Nemají žádné plány Chcete -li provést více rekonfiguračních zařízení.

Další malý detail, kterého jsem si všiml, je, že to s tím pravděpodobně nemá nic společného Agenti chaosu, na základě a tweet Kde oficiální účet říká, že zabití zabere více než obdržení této hry Svatá řada. Pro ty, kteří nevědí, AoM Byla to akční hra s otevřeným světem zaměřená na mocné agenty ve futuristickém městě a Nastavuje se v jedné z časových linií vytvořených na konci přišlo z peklaA přejít Svatá řada Hra, kde Gatt jde do pekla, aby zachránil svého šéfa, a odehrává se po událostech Saints Row IV, kde je Země vyhozena do povětří.

G/O Media může získat provizi

Huh, yeah, I get why this whole series needs a reboot. Things are a bit complicated!

Svatá řada Hra je zpět v roce 2019, když se potvrdilo, že Volition pracuje na dalším titulu v sérii. Poslední hlavní hra vydaná v této sérii byla 2013 Saints Row IV.

Pro ty, kteří jsou vášniví Svatá řada Hra, a já jsem jedním z těch lidí, odhalení se stane během toho Gamescom Night Live se otevírá 25. srpna Je 11:00 PT / 14:00 ET.