Federální letecká správa (FAA) povoluje zahájení dalších tří testů hvězdné lodi – TechCrunch

SpaceX pokračuje ve svém programu testování a vývoje kosmických lodí v plném proudu a od dnešního odpoledne získala povolení od amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), aby provedl své další tři zkušební lety z místa startu v Boca Chica v Texasu. Schválení předchozích startovacích testů byla jednorázová, ale Federální letecká správa ve svém prohlášení uvedla, že je schvaluje najednou, protože „SpaceX provádí u nosné rakety jen několik změn a při výpočtu rizik pro veřejnost se spoléhá na schválenou metodiku FAA. . “

SpaceX má zahájit test SN15 počátkem tohoto týdne, pokud je v době startu v zařízení v Boca Chica přítomen inspektor FAA. Pořadatel uvedl, že vyslal inspektora, který by měl dnes dorazit a který by mohl připravit půdu pro případný pokus o start v příštích dvou dnech.

Posledním testovacím letem společnosti SpaceX z Boca Chica bylo spuštění SN11, ke kterému došlo na konci března. To skončilo špatně, po převážně úspěšném počátečním výstupu do výšky asi 30 000 stop a zpětném manévru s výbuchem způsobeným poruchou jednoho z motorů Raptor používaných k ovládání elektrického přistání vozidla.

Ve svém prohlášení o povolení dalších tří pokusů Federální letecká správa uvedla, že stále probíhá vyšetřování toho, co se stalo se SN11, a jeho neblahý závěr, ale dodala, že i přes to agentura zjistila jakékoli obavy týkající se veřejné bezpečnosti související s tím, co se stalo . Chyba byla zmírněna.

Licence ke schválení startu zahrnuje kromě SN15 tři lety SN16 a SN17, ale FAA uvedla, že po prvním letu mohou další dva vyžadovat další „nápravná opatření“ před skutečným startem, čeká se na jakoukoli novou „nehodu“ se spuštěním SN15 .

Elon Musk, generální ředitel společnosti SpaceX, kritizoval Federální leteckou správu (FAA) za to, že není flexibilní nebo dostatečně reaguje na rychlé tempo iterací a testování, které SpaceX hledá při vývoji hvězdné lodi. Na druhé straně členové Kongres naznačil, že Federální letecká správa nemusí být dostatečně komplexní Při nezávislém vyšetřování předchozích zkušebních nehod kosmické lodi. Vedení tvrdí, že absence jakéhokoli výsledného konečného dopadu na veřejnou bezpečnost je však známkou úspěchu jejího programu k dnešnímu dni.