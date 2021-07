Proč by proměnná delta mohla ukončit pátrání Austrálie po „Covid Zero“

Richard Holden, ekonom z University of New South Wales School of Business, uvedl, že kvantifikovatelná ekonomika – která si díky pokračujícímu obchodu a vládní podpoře udržela vysokou zaměstnanost – skrývá nevýslovné náklady.

“Jsou to svatby a pohřby, které nelze nikdy vyměnit;” Jsou to lidé, kteří nemohou zůstat u něčí postele, když zemřou. “„ Je těžké dát tomu dolarovou hodnotu. “

Dodal, že zejména Australany dráždí to, že se země musí pohnout kupředu. Austrálie poté, co zvládla test Covid, udělala chybu, když vsadila na dvě možnosti vakcín, vakcínu AstraZeneca a vakcínu navrženou University of Queensland. Ten selhal v prvních studiích; První z nich byl chycen v debatě v Austrálii o tom, zda by nízké riziko krevních sraženin mělo zabránit tomu, aby ji použil někdo mladší 60 let.