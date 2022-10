Fed a Bank of England připravují 75 klíčových bodů pro inflaci: Environmental Week

(Bloomberg) – Federální rezervní systém a Bank of England mohou v nadcházejících dnech uvolnit zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů jako projev agresivity vůči inflaci, a to i tváří v tvář rostoucím rizikům recese.

Transatlantické dvojí právo ilustruje kompromis, kterému centrální banky čelí, jako důkaz blížícího se globálního hospodářského poklesu, který je těžké ignorovat, i když inflace pokračuje.

Pro Fed se čtvrtý takový velký krok ve středu postaví na rozcestí. Poškození růstu způsobené zpřísňováním politiky již není tak přesvědčivé jako vzpružení postpandemické ekonomiky, zatímco její úspěch při zkrocení inflace se teprve projevil.

BoE ve čtvrtek byla méně pohodlná, protože nabízí to, co by mohlo být největším zvýšením sazeb ve Spojeném království od roku 1989. Nejenže je země již v recesi, ale úředníci se také snaží obnovit důvěryhodnost britského rámce po bývalém premiérovi . Nefinancovaný finanční plán ministryně Liz Trussové vedl ke katastrofální tržní krizi.

Pro každou centrální banku bude tento týdenní pohyb pravděpodobně jen odrazovým můstkem k vyšším výpůjčním nákladům. Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg věří, že sazby Fedu dosáhnou do března 5 %, zatímco Bank of England může pokračovat v růstu a usadit se nad 4 %.

Obavy z recese by pak opět mohly utlumit nadšení politiků z nutkavé chůze. To se stalo s Bank of Canada, která zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů méně, než se očekávalo.

Ve Spojených státech bude mnoho ekonomů hledat důkazy o rostoucím zpomalení na trhu práce. Nefarmářské výplatní listiny splatné v pátek mohou ukázat, že ekonomika v říjnu vytvořila 190 000 pracovních míst, což je nejmenší přírůstek od začátku vlády prezidenta Joe Bidena v lednu 2021.

Co říká Bloomberg Economics:

„S klesajícími architekty chaosu v moci a rizikovou prémií na britská aktiva se zmírnil tlak na Bank of England, aby jednala agresivně.“

Jinde tento týden zaměstná finanční trhy potenciální zpomalení růstu eurozóny, možné zvýšení úrokových sazeb od Norska po Austrálii a obnovený růst turecké inflace.

Asie

Čína v pondělí zveřejnila své říjnové PMI zprávy, přičemž se očekává pokles.

Pozorovatelé trhu budou podrobně zkoumat zveřejnění údajů o intervencích v pondělí pozdě, aby zjistili, kolik Japonsko v říjnu vynaložilo na podporu jenu, přičemž měna se stále pohybuje poblíž 32letých minim.

Prezident Reserve Bank of Australia Philip Lowe se v úterý chystá znovu zvýšit úrokové sazby, protože inflace nadále roste rychleji, než ekonomové očekávali. RBA se však pravděpodobně rozhodne pro další čtvrtprocentní zvýšení, protože zohledňuje obavy z dopadu příliš rychlého zvyšování sazeb na domácnosti a podniky.

Údaje o exportu Jižní Koreje brzy naznačí, jak úspěšný byl říjnový globální obchod a jak vážně chaos prohloubil obchodní deficit země.

Údaje o inflaci následující den ukážou, zda bude růst cen nadále zpomalovat, protože Bank of Korea zvyšuje úrokové sazby.

Hongkong pravděpodobně následuje příklad Fedu ve zvyšování výpůjčních nákladů a komerční banky mohou následovat jeho příklad tím, že podruhé od září zvýší počáteční úrokové sazby – což je další rána pro spotřebitelské a podnikatelské výdaje.

Očekává se, že i malajsijská centrální banka zvýší svou klíčovou úrokovou sazbu na čtvrtém zasedání v řadě.

Evropa, Střední východ a Afrika

Ať už pondělní údaje z eurozóny ukázaly, že ekonomika ve třetím čtvrtletí roste, nebo ne, bude to pravděpodobně nejhorší výkon od začátku roku 2021, kdy pandemie stále zuřila. Zpráva může být stále lepší než následující: Ekonomové se domnívají, že recese se během současného tříměsíčního období zpevnila.

Údaje o inflaci splatné ve stejnou dobu budou ilustrovat dopad nákladového šoku na vyhlídky růstu regionu, přičemž spotřebitelské ceny zrychlily a dosáhly rekordních 10,3 % v eurozóně.

Několik řečníků v Evropské centrální bance učiní veřejné prohlášení několik dní poté, co zvýšila úrokové sazby o 75 bazických bodů. Patří mezi ně hlavní ekonom Philip Lane v pondělí a prezidentka Christine Lagardeová, která promluví během své návštěvy pobaltského regionu koncem týdne. Lagardeová v sobotu na Twitteru uvedla, že porazit inflaci „je naše motto, naše poslání, náš mandát“.

Ve Spojeném království bude první celý týden premiéra Rishi Sunaka v úřadu pravděpodobně poznamenán přetrvávajícími spekulacemi o škrtech ve výdajích, které by mohly být odhaleny v polovině listopadu. Mezitím, stejně jako Bank of England znovu zvýšila úrokové sazby, se v pondělí v datech objeví důkazy o škodlivém vlivu na schvalování úvěrů na bydlení.

Mezi další čtvrteční rozhodnutí centrální banky patří rozhodnutí Bank of Norway, která pravděpodobně zvýší úrokové sazby nejméně o čtvrt bodu. Nejnovější data o inflaci, která byla rychlejší, než se očekávalo, podpořily spekulace, že Norges Bank se může rozhodnout pro čtvrté zvýšení o půl bodu v řadě.

Naproti tomu česká centrální banka pravděpodobně ponechá výpůjční náklady beze změny, protože tvůrci politik odhadují, že jsou dostatečně vysoké na to, aby kontrolovaly spotřebitelské ceny.

V Polsku mohou pondělní údaje o inflaci pomoci určit, zda centrální bankéři obnoví zvyšování úrokových sazeb. Ekonomové očekávají zrychlení na nové maximum 17,8 %.

Při pohledu na jih Saúdská Arábie – nejrychleji rostoucí ekonomika ve skupině 20 – oznámí v pondělí čísla růstu za třetí čtvrtletí, protože těží z výhod vyšších cen energií a naléhavě se snaží nasměrovat peníze do budování schopné ekonomiky. Rozkvět po oleji.

V Keni pondělní údaje pravděpodobně ukáží zpomalení inflace poprvé za sedm měsíců. Stále se očekává, že bude nad horním koncem cílového rozpětí centrální banky 2,5 % až 7,5 % a zůstane tam minimálně do prvního čtvrtletí roku 2023, což by mohlo příští měsíc vést ke zvýšení sazeb.

Turecká inflace pravděpodobně ve čtvrtek vykáže další nárůst na 86 %, protože kvůli nekonvenční politice centrální banky je referenční úroková sazba stále více irelevantní. Banka ji tento měsíc snížila na 10,5 %, což Turecku dává nejnižší zápornou reálnou úrokovou sazbu na světě. Prezident Recep Tayyip Erdogan požadoval jednociferný průměr do konce roku, protože se těší na volby v polovině roku 2023.

Latinská Amerika

Týden v Mexiku začíná v pondělí rychlou zprávou o produkci za třetí čtvrtletí. Analytici očekávají, že čtvrtletní údaje po zpomalení na 0,9 % během tří měsíců do června opět zaznamenají pokles. HDP je stále pod úrovní před pandemií.

V pondělí brazilská centrální banka oznámila údaje o rozpočtu a další den následoval zápis ze zasedání ve dnech 25. až 26. října. Rozhodnutí ponechat klíčovou sazbu na 13,75 % pro druhé zasedání nebylo překvapivé, ale vlna dramatické kontrakce, která se šíří ekonomikou, udrží brazilské pozorovatele ve vysoké pohotovosti pro jakékoli nové směry.

Tento týden mají být také zveřejněny měsíční údaje o průmyslové výrobě a obchodu, zatímco nedělní výsledky prezidentských voleb se určitě zaměří na investory.

V Peru se očekává, že údaje o inflaci v Limě za říjen po mírném zářijovém růstu poleví, zatímco údaje o ekonomické aktivitě z Chile mohou ukázat, že ekonomika ve třetím čtvrtletí poklesla.

Kolumbie oznámila nezaměstnanost a export v září před zápisem z říjnového zasedání centrální banky. Tváří v tvář nejrychlejší inflaci za 23 let zvýšili politici 28. října svou klíčovou úrokovou sazbu na 10. zasedání v řadě na 11 %.

Analytici oslovení centrální bankou očekávají další půlbodový růst na prosincovém zasedání banky a inflaci na konci roku 11,88 %.

