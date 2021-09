Případy COVID hacku se na Havaji objevují od července

HONOLULU (KHON2) – Každý desátý měl pozitivní test na COVID od pátku 23. července do čtvrtka 26. srpna mezi plně očkovanými lidmi. Hospitalizace jsou také na vzestupu mezi breakouts. Je to znepokojivá statistika, která je vždy analyzována z těžko dostupných dat z Havaje, zatímco mnoho dalších států pravidelně vydává informace o hackech.

KHON2 tlačí na novější statistiky penetrace vakcín od doby, kdy se ujala varianta delta. Ve čtvrtek 2. září jsme zjistili, že téměř 1900 z přibližně 19 000 případů za poslední měsíc bylo plně očkováno a mělo pozitivní test.

Na jaře a počátkem léta byl pokles počtu případů koronaviru závan čerstvého vzduchu, protože vakcíny se stabilizovaly a výrazně omezily přenos a akutní onemocnění. Vakcíny jsou stále nejlepší v ochraně lidí před COVID, ale data se díky proměnné delta změnila.

Vezměte si například Aljašku, kde plně očkovaní lidé tvořili v červenci asi 30% všech případů. Téměř 20% Aljašanů hospitalizovaných pro nový koronavirus v červenci bylo očkováno a čtyři ze 17 lidí, kteří tam v červenci zemřeli, měli průlomy – téměř čtvrtina úmrtí.

Je tedy trend útěků zde lepší nebo horší? Těžko říct, protože Havaj není na seznamu zemí Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedly, že nyní veřejně oznamují případy průlomu v očkování.

Dr. Thomas Lee, docent epidemiologie na University of Hawaii a spoluzakladatel HiPAM, týmu vědců věnujících se studiu a předpovídání trendů COVID na Havaji. „Naše demografické složení a skutečnost, že jsme ostrovním řetězcem, nám všechny tyto faktory ztěžují extrapolovat některé nuance, které zažívají jiné státy, a aplikovat je na Havaj.“

To, co jsme dosud věděli, přicházelo příležitostně ze strany zdravotních nebo nemocničních úředníků. Zjištěné laboratoře, jejichž stav očkování byl hlášen pro všechna pozitiva, jsou vždy vyšetřovány ministerstvem zdravotnictví (DOH) nejméně od konce července.

KHON2 tlačil na DOH, aby kompiloval nejnovější hack data. Říkají mi, že ve čtvrtek 26. srpna je kumulativních 2 419 úniků – což je obrovský skok asi 1 900 za poslední měsíc, a to je jeden z 10 pozitivních případů od 23. července do 26. srpna. rám.

K 26. srpnu představují breakouts 4% z přibližně 60 000 lidí, kteří mají ve státech pozitivní test, a představují pouze 0,27% z 886 378 očkovaných lidí, kteří se nakazili virem.

Podíl se zvyšuje v důsledku získávání variant delta, říká státní epidemiologka Dr. Sarah Kimballová, „a může to také naznačovat klesající účinnost vakcíny v průběhu času“.

“Dobrou zprávou je, že účinnost vakcín proti COVID-19 v prevenci závažných infekcí, včetně hospitalizace a úmrtí, zůstává silná, více než 90% v několika studiích prováděných po celých Spojených státech i na mezinárodní úrovni,” řekl Kimble. „Vakcína nadále poskytuje ochranu tím nejdůležitějším způsobem.“

Jednoho dne minulého týdne bylo 13% hospitalizací zdravotnických záchranářů. Stát ale uvedl, že 68 z 2400 průlomů bylo hospitalizováno, což jsou pouhá 3% náhlých infekcí.

Stát uvedl, že osm ze stovek úmrtí na koronavirus na Havaji bylo plně očkovaných – 0,0009% očkovaných lidí zemře na COVID.

Zákonodárci apelují na ministerstvo zdravotnictví, aby pravidelně zveřejňovalo průlomová data.

„Havajané by měli mít k rozhodování o svém zdraví co nejvíce informací, včetně podrobností o hackování očkovacích látek, zvláště když vidíme nárůst infekcí,“ řekla senátorka USA Mazie Hirono pro portál Always Investigating. Přestože se nové varianty COVID ukázaly jako smrtelnější a nakažlivější, vakcíny nadále poskytují vysokou úroveň ochrany. Všichni musíme být informováni a podílet se na vzájemné bezpečnosti a omezování šíření viru. “

Mluvčí ministerstva zdravotnictví pro KHON2 řekl: „Náš vyčerpaný datový tým pracuje na hackovacích datech, která lze uvolnit Na rozsáhlé datové stránce DOCD. “

“Potřebujeme data v reálném čase, abychom mohli nejen reagovat, ale také plánovat dopředu a případně měnit naše strategie a přístupy na úrovni politik, ale také z pohledu zdravotnictví a plánování,” řekl Lee.

Snadno přístupné údaje jsou důležité při rozhodování, zda se politiky, jako jsou pravidla na pracovišti nebo testování očkování a pravidla cestování, možná budou muset přesunout na očkování a testování, aby se omezil nárůst; nebo určit, zda zvýšený počet pozitiv v důsledku rozsáhlých pracovních testů představuje hrozbu; Nebo kdybychom se měli začít více zaměřovat pouze na počet akutních případů než na počet mírných nebo asymptomatických případů mezi rostoucími součty případů.

“To, čeho se opravdu obáváme, je, že vysíláš? Mnohokrát, pokud jsi plně očkovaný, nepřenášíš, i když máš pozitivní test,” řekl mi. “Nesledujeme počet případů chřipky, ale sledujeme hospitalizaci a úmrtí na chřipku. Časem mám podezření, že když se očkuje více lidí a mohou reagovat imunitní reakcí, zcela si myslím, že se přestaneme hlásit.” počet denních případů. “