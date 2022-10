Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov LIVE – Liga mistrů UEFA LIVE – Bayern Mnichov cestuje do Plzně v České republice, když čelí…

Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov LIVE – Liga mistrů UEFA LIVE – Bayern Mnichov cestuje do Plzně, kde se střetne s Viktorií Plzeň ve 4. zápase skupiny C Ligy mistrů UEFA. Hosté vyhráli své první tři zápasy, včetně výher proti Interu Milán, FC Barcelona a jejich nadcházejících soupeřů. Bayern minulý týden v Allianz Areně porazil Plzeň 5:0. Sledujte živé aktualizace UEFA Champions League 2022-23 na InsideSport.IN

Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov LIVE – Bayern Mnichov cestuje do České republiky s cílem prodloužit 100% rekord ve skupině C – zprávy o týmech, zranění a vyloučení, přímý přenos, startovní jedenáctka, předpovědi – sledovat živě

Góly od Leroye Saneho, Sergia Gnabryho, Sadia Maneho a dalších Eric Maxim pomohl německé straně rozpoutat zmatek na českých střevlích modujících se Choubo. V posledních deseti zápasech vstřelili 24 branek a sedm inkasovali, přičemž si udrželi pět čistých kont. Mezitím má Plzeň za sebou špatnou kampaň a v těžké skupině C nemají žádné body. Nicméně, Mnichov byl šokován Borussií Dortmund v Der Klassiker tento víkend, podařilo se mu vyrovnat v přestávce a dokončit zápas 2:2.

Stav hry po devíti zápasech#MiyasanMiya pic.twitter.com/SCSs7aSKqH — FC Bayern Mnichov (@FCBayernEN) 10. října 2022

V Bundeslize je Bayern třetí, čtyři body za Unionem Berlín, ale v Evropě byl zatím bezchybný. Výhra v Plzni by jim mohla zajistit postup do dalšího kola, týmu, který by byl jedním z favoritů na vítězství v soutěži. Jejich poslední vítězství na UCL přišlo v roce 2020 pod vedením současného německého manažera Hansiho Flicka, ale tým prošel od té doby masivními změnami.

Novinky týmu Viktoria Plzeň

John Clement je venku se zraněním stehenní šlachy, prosím. Brankář Jindřich Staněk se stále zotavuje po zranění ramene, Jan Sikora je mimo ligu se zraněním kolena. Pavel Bucha je však po jednozápasovém trestu opět způsobilý.

Novinky týmu Bayern Mnichov

Joshua Kimmich a Thomas Müller vynechali předchozí zápas kvůli Covid-19, ale mohli se vrátit do sestavy proti Plesenu. Bayern bude kvůli zranění postrádat Baunu Sara a Lucase Hernandeze, ale Kingsley Coman by se mohl vrátit do týmu po problémech s kondicí.

Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov Předpokládaný XI

Viktoria Plzeň předpovídá jedenáctku – Tvrdoň – Žemelka, Hejda, Bernica – Havel, Čermák, Kalvach, Sýkora, Vikanová – Sori, Maskuera

Předpokládaná jedenáctka Bayernu Mnichov – Neuer – Davies, Upamecano, De Ligt, Povart – Goretzka, Sabitzer, Sane, Musiala, Mane – Dell

Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov LIVE: Kdy a kde sledovat zápasy Ligy mistrů živě?

Kdy začíná Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov v Lize mistrů? – Datum

Zápas Viktorie Plzeň vs Bayern Mnichov se bude konat 13. října 2022

V kolik hodin začínají Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov? Čas

Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov 12:30 IST

Kde se bude hrát Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov? – Umístění

Utkání začne v Tucson Areně

UEFA Champions League Live: Kdy a kde sledovat živé vysílání?

Liga mistrů: Kdo je oficiální zápas? Rozhodčí

O rozhodčím zápasu se teprve rozhodne.

Jak sledovat živé vysílání Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov?

Liga mistrů – Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov budou vysílány živě SonyLIV. Indičtí fanoušci mohou také zápas živě streamovat Jio TV.

Který televizní kanál bude živě vysílat Viktoria Plzeň vs Bayern Mnichov?

Vysílací práva pro UCL 2022-23 jsou k dispozici na Sony Pictures Network. Můžete sledovat živé vysílání UCL 2022-23 v Indii Sony Ten 2 HD A Sony Six. Tento kanál je vysílán u všech poskytovatelů služeb v Indii. Můžete se připojit k poskytovatelům DTH a spustit kanál.

Streamování kanálů na digitální platformě si můžete užívat kdykoli a kdekoli. Sony Live App je digitální platforma pro živé vysílání tohoto kanálu. Můžete si předplatit aplikaci Sony LIV a užívat si streamování napříč zařízeními. Předplatitelé Jio si mohou vychutnat streamování zápasů na Jio TV.

Liga mistrů 2022–2023 živě: Kde sledovat živé vysílání UCL a živé televizní vysílání v Indii?

Kde sledovat živé vysílání Ligy mistrů v Indii?

Fotbaloví fanoušci po celé zemi mohou sledovat přímý přenos Ligy mistrů UEFA 2022-23 Aplikace/webová stránka SonyLIV.

Sledujte přímý přenos Ligy mistrů UEFA v Indii: Liga mistrů UEFA 2022-23 živě Sony Den 2 (Anglický kanál

Sledujte InsideSport na GOOGLE NEWSSledujte všechny fotbalové živé aktualizace a výsledky na /InsideSport.IN.

