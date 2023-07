Ukrajinský Zelenskij naléhá na summit NATO, aby vyslal „jasný signál“ o členství

PRAHA 6. července (Reuters) – Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval představitele NATO, aby příští týden učinili konkrétní kroky směrem k ukrajinskému členství, a získal podporu od českého prezidenta během návštěvy Prahy. aliance

Řekl, že jeho země, nyní v 17. měsíci války proti ruským vetřelcům, potřebuje více než 10 let veřejný postoj, že dveře do NATO jsou pouze „otevřené“.

Ukrajina požaduje jasný signál od NATO na summitu ve Vilniusu 11. až 12. července.

Ukrajina se chce připojit co nejdříve, ale členové NATO jsou rozděleni v tom, jak rychle by tento krok měl být učiněn. Některé členské státy se tohoto kroku obávají, obávají se, že by to mohlo alianci přiblížit vážné válce s Ruskem.

„Mluvíme o jasném signálu, o nějakých konkrétních věcech ve směru hovoru,“ řekl Zelenskij na tiskové konferenci se svým českým protějškem Petrem Pavlem. „Potřebujeme tento pohon, potřebujeme upřímnost v našich vztazích.“

Zelenskyj řekl, že vzorec přijatý na summitu NATO v roce 2008 je nedostatečný – dveře do vojenské aliance „zůstanou otevřené“ a Ukrajina se nakonec stane členem.

Na otázky novinářů odpověděl: „…potřebujeme nějaký signál, něco jasného.“ Že Ukrajina bude v koalici. Nejde o to, že jsou dveře otevřené – to nestačí.“

Česká republika, člen NATO, je od invaze v únoru 2022 věrným zastáncem Ukrajiny, poskytuje vojenskou pomoc a další pomoc.

„Ukrajina by měla dát naprosto jasně najevo, že je v zájmu České republiky po válce zahájit jednání o vstupu do NATO, protože jde i o naši bezpečnost, regionální stabilitu a blahobyt. Ekonomickou prosperitu,“ řekl Pavel.

Pavel, který v letech 2015-2018 zastával funkci šéfa české armády a byl hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka NATO, v květnu v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že Ukrajina potřebuje podporu pro vstup do NATO a EU, ale vstup do NATO by byl dlouhý proces.

Zelenskyj večer přistál v českém vládním letadle dvěma letouny letectva, ukázaly televizní záběry. Jeho návštěva navazuje na návštěvu Bulharska za účelem jednání o obraně a summitů NATO.

Zelenského diplomatický poradce Ihor Žovkva řekl, že Kyjev získal podporu pro členství Bulharska ve vojenské alianci, „jakmile to podmínky dovolí“.

Během návštěvy Zelenskij naléhal na Sofii, aby pokračovala ve vojenské podpoře, a snažil se rozptýlit představu, že dodávky západních zbraní do jeho země rozšířily rozsah války.

Zprávy Jasona Howetta, Roberta Muellera a Ronalda Popského, další zprávy Alana Charlishe; Střih: Jonathan Otis, Richard Chang, Conor Humphries a David Gregorio

