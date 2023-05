Slavný závod ve válení sýra v anglickém Gloucestershire vyhrála Kanaďanka

„Jak se máš? Zakopl jsi toho sakra hodně,“ řekl jeden britský tazatel Vyžádáno Irving, krátce poté, co nabyl vědomí poté, co ji udeřil do hlavy. Irving odpověděl: „Mám?“

v komentářích do BBC Řekla, že událost byla „dobře… teď, když si na to vzpomínám.“

Kromě rizik pro lidi vyjádřila organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) také obavy z rizik pro zvířata. Před závodem vyzvali organizátory akce, aby místo místních mléčných výrobků používali veganský sýr. Charita zvířat Řekl Tradiční dvojité kolo Gloucester Wheel bylo vyrobeno vytlačením tekutiny ze spodní strany neochotné krávy z Gloucesteru a naléhalo na soutěž ve válcování sýra, aby „přešla na veganský sýr“, což by podle nich bylo „lepší pro krávy a planetu“. učinit samotný závod „inkluzivnějším“.