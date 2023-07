V Praze se nyní natáčí Netflixová adaptace společenské hry ‚Vlkodlak‘ s Jeanem Renem v hlavní roli

Pražská inscenace nového filmu na motivy oblíbené francouzské karetní hry Le Loup Garros de Thereciliopojmenovaný Vlkodlaci z Miller Hollow nebo prostě vlkodlak V angličtině je to oficiální, nedávno odhalila streamovací platforma Netflix.

Natáčení probíhalo v české metropoli poslední měsíc poté, co Netflix France poprvé oznámil nový projekt loni v květnu. Vlkodlaci z Miller Hollow hraje Jean Reno (Nesplnitelná mise), Frank Dubosc (převrátit se k tobě), Suzanne Kleiman (Každopádně Lawrence) a Jonathan Lambert a Gregory Vitosi (GI Joe: Vzestup Cobry).

V Praze se natáčelo v Barrandově Studiu i na dalších místech v centru města. Soudě podle prvních obrázků sdílených Netflixem, produkce využívá nádhernou středověkou vesnickou scénu původně vytvořenou pro History Channel. Rytířský pád V Barrandov Studiu a nyní slouží pro další projekty.

podle Francouzský list Le ParisienMluvíme-li s tvůrci, nový film má „velký“ rozpočet a má být něčím v duchu francouzské verze Jumanjipředstavující vlkodlaky, čarodějnice, lovce a další role z oblíbené hry.

„Mohli jsme tam dát teenagery VýkřikStylový dům nebo si představte hru společenského řeznictví v obývacím pokoji Haussmann… [but] „Rozhodli jsme se z toho udělat dobrodružný a rodinný film se smyslem pro humor a samozřejmě vzrušením,“ řekl deníku režisér François Ouzanne.

„Museli jsme respektovat filozofii hry a potřebovali jsme zelenou od jejích tvůrců.“ Režisér dodal, že vlkodlaci nebudou vytvořeni pomocí digitálních efektů, ale budou je hrát kaskadéři na place.

Inspirováno ruskou karetní hrou 80. let Mafie Poprvé byl publikován ve Francii na počátku 2000. let jako Le Loup Garros de Therecilio Napsali Philippe Des Paliere a Hervé Marley, Vlkodlaci z Miller Hollow Je to sociální dedukční hra, která staví vesničany a další lidi proti „vlkodlakům“, jejichž identita je ostatním hráčům skryta.

Hra se rychle stala celosvětovou senzací, což vedlo k několika vydáním po celém světě. mezi těmito, Konečný vlkodlak A One Night Ultimate WerewolfOba navržené Tedem Alspachem a vydané Bézier Games byly obzvláště populární anglické varianty vydané koncem 2000.

Nová francouzská produkce Vlkodlaci z Miller Hollow Natáčení v Praze by nebylo první adaptací party hry, která se dostala na velké plátno. 2021 Vlkodlaci uvnitř Vycházel ze stejného konceptu, jako série japonských filmů pod názvem vlkodlak hra.

Vlkodlaci z Miller Hollow (Le Loup Garros de Therecilio) se předběžně chystá na Netflix koncem roku 2024. Oficiální anglický název ještě nebyl potvrzen.

TOP FOTO: Mladé hvězdy Les Loups Garous de Thiercelieux spolu se Suzanne Clement, Franckem Duboscem a Jeanem Renem v produkci Netflix/Radar Films.