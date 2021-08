Panos Panay společnosti Microsoft nyní radí generálnímu řediteli Satyovi Nadellovi

Pouze loni v únoru byl šéf Microsoft Surface Panos Panay Povýšen na vedení celých hardwarových a softwarových týmů Windows, a nyní se opět vydává do světa – stává se výkonným viceprezidentem, který bude součástí týmu vedoucích pracovníků, který bude radit generálnímu řediteli Microsoftu, samotnému Satyovi Nadellovi, Zprávy Bloomberg.

Potkali jsme ho zatím A Málo krát Za ta léta, a to nejen proto, že je jednou z tváří společnosti – jako produktový manažer společnosti Microsoft měl přímou roli při vytváření a dodávce několika zařízení Microsoft Surface, včetně nejnovějšího Surface Duo. také ano, Je to on, kdo je neustále čerpán.

Z pohledu společnosti to znamená, že Windows bude mít od té doby poprvé místo v horní tabulce příkazů Terry Myerson, bývalý šéf Windows, odešel v roce 2018, což dává smysl: Nadella tedy věřila v přesun z Windows do cloudu, ale Nedávno změnil názor.

Není jasné, co tento krok znamená pro Rajesh Jha, který působil jako výkonný viceprezident Microsoftu pro zkušenosti a zařízení, když jsme to naposledy zkontrolovali, nebo jiní na stránce vedení Microsoftu. Zdá se, že tato stránka byla nedávno nahrazena Menší seznam „vedoucích pracovníků“ namísto Předchozí seznam „Senior LeadersAle řada dalších výkonných viceprezidentů Microsoftu, jako je prezident Xboxu Phil Spencer a prezident Cloud + AI Scott Guthrie, se na soupisku ještě nevrátili a neexistuje žádný důkaz o tom, že by se jejich role vůbec měnily.

Generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella se nedávno stal silnějším než kdy dříve: v červnu jím byl Byl jednomyslně zvolen předsedou představenstva Kromě generálního ředitele je to první člověk, který zastával obě pozice v Microsoftu od samotného Billa Gatese.

Panay taky Přidejte se k představenstvu Sonos koncem loňského roku.