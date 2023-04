EMDB 5.19 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním půjček, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy zcela přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!

Aktualizace EMDB 5.19.1 Změna:

Přidání pevného disku: Vylepšená detekce místních přebalů televizních seriálů.

Přidat z pevného disku: Přidána podpora pro PNG jako místní obálky vedle JPG.

Přidat z pevného disku: Odebrána možnost používat názvy složek při dotazování, protože to mnoho lidí mátlo. Od této chvíle filmy používají názvy souborů a televizní seriály používají k dotazování názvy složek.

Databáze: Divadlo bylo přidáno do zdrojových vlastností.

Startup: Přidáno skenování nově přidaných televizních seriálů při spuštění. Brzy se to rozšíří i o vyhledávání nových epizod při odchodu z TV seriálů.

Import TVDb: Opraveno získávání přehledu ve vlastním jazyce.

Televizní seriál: Opraveno selhání při ručním přidávání řady.

TV seriál: Kompletně přepsaná logika vizuální série/kapitol/epizod.

Databáze: Opraveno míchání mayských a vlastních jazyků.

Přidat z pevného disku: Nové filmy mohou vybrat to, co zbylo z přebalů z předchozích filmů.

Překlady: Byly aktualizovány překlady zjednodušené čínštiny, němčiny, češtiny, portugalštiny, španělštiny a holandštiny.

