Učitelé v San Francisku a pracovníci obchodů s potravinami, kteří nyní mají nárok na vakcínu, si možná budou muset počkat týdny

I když se přestěhujete do San Franciska Rozšíření způsobilosti pro vakcíny Od středy do 168 000 učitelů, pracovníků s potravinami a pohotovostních pracovníků, kteří žijí nebo pracují ve městě, někteří možná zjistí, že nemohou dostat svoji první dávku po dobu dalších dvou nebo tří týdnů.

Je to proto, že San Francisco, stejně jako mnoho zdravotnických oddělení a poskytovatelů služeb v celém státě, upřednostňuje dávky druhé dávky. To znamená, že dávají druhé očkování lidem, kteří dostali první očkování před několika týdny, a odkládají schůzky s prvními injekcemi, dokud nedostanou více očkování. Obě vakcíny, které jsou v současné době k dispozici ve Spojených státech a které vyrábějí společnosti Pfizer a Moderna, jsou podávány ve dvou dávkách v intervalu 21 nebo 28 dnů.

Podle ministerstva veřejného zdraví má přibližně 91 000 obyvatel San Franciska dostat druhou dávku během dvou až tří týdnů. San Francisco předpovídá, že v příštích dvou týdnech se počet schůzek s první dávkou významně sníží ve srovnání s předchozími dvěma týdny.

Rozsáhlé očkovací weby, které dostávají zásoby vakcín od regionálních poskytovatelů zdravotní péče, rovněž odkládají data první dávky, dokud nedostanou nový příliv vakcíny. Mluvčí UCSF Christine Pole uvedla, že očkovací místo City College, provozované San Franciskem a Kalifornskou univerzitou v San Francisku, tento týden, s výjimkou čtvrtku, provádí pouze druhé dávky. Příští týden bude mít pouze pouze druhé dávky, pokud UCSF nedostane další vakcínu.

Sutter Health kvůli nedostatku vakcín pozastavuje data první dávky na všech devíti rozsáhlých vakcinačních místech v severní Kalifornii, včetně trhu SF společnosti Bayview. Mluvčí Sutter Monique Pinkley Smith uvedla, že schůzky znovu otevře, „jakmile budeme mít k dispozici více vakcín“.

Lidé mohou mít větší štěstí, když si sjednají schůzku s první dávkou v Oakland Coliseum, které očkuje přímo od federální vlády. To je z části proto, že je Otevřeno minulý týden, Zatímco jiné weby, které byly otevřeny několik týdnů, nyní podávají více druhých dávek než první. Podle mluvčího společnosti Kaiser bude Mosconovo centrum v San Francisku, které používá vakcíny od společnosti Kaiser, rovněž pracovat na stanovení první dávky a druhé dávky, jakmile se znovu otevře ve čtvrtek. Stránka Moscone byla Zavřeno Od poloviny února kvůli nízkým dodávkám vakcín.

I když zpoždění v datech první dávky může být frustrující, toto tempo se dalo očekávat.

„Jedná se o výzvy při jakémkoli režimu s dvěma dávkami,“ řekl Dr. Matt Willis, zdravotník z okresu Marin, ve kterém během „menších“ týdnů nabídla podstatně více druhých dávek než první, a občas se obávala, že mít dostatek druhých dávek pro každého. „Ale není to překvapení. Výzva vyvstává, když je to spojeno s nepředvídatelností dodávek. Nedostatek … Je to operační realita.“

Většina poskytovatelů nepřiřadila druhé dávky – tato strategie by významně zpomalila jejich schopnost rychle očkovat co nejvíce lidí – ale spíše získat co největší počet prvních dávek. Někteří poskytovatelé tvrdí, že očekávají, že každý týden použijí všechny dávky, aby dostali více.

„Byli jsme – myslím, že to je praxe ve většině jurisdikcí – léčili jsme naše dávky jako dávky a očkovali co nejvíce nových lidí,“ řekl Willis. „Jak se blíží datum druhé dávky, musíme„ ukrást “první dávku lidem, kteří mohli být nově očkováni, abychom zajistili, že pokryjeme druhou dávku.“

Catherine je spisovatelkou v San Francisco Chronicle. E-mail: [email protected] Twitter: Vložte tweet