Shiffrin se na mistrovství světa FIS v alpském lyžování v Courchevel a Meribel ve Francii soustředí od honby za rekordy k medailovým závodům

Na hlavu Mikaely Shiffrinové byla nasazena koruna poté, co ve středu 25. ledna 2023 vyhrála závod žen v alpském lyžování a obřím slalomu na Světovém poháru žen v italském Kronplatzu. Den poté, co si připsala rekordní 83. vítězství, přidala Shiffrin své 84. výhra ve středu v alpském závodě Další obří slalom na stejné trati.

Alessandro Trovati / AP Photo

Vypořádat se s úspěchem i neúspěchem.

Michaela Schiffrinová Hodně hledala duši poté, co nezískala medaili a nedokončila tři ze svých pěti individuálních závodů v loňském roce olympiády v Pekingu Vstup do her uprostřed obrovských očekávání.

její jídla?

„Trochu více se smířit s tím, že někdy věci nedopadnou tak, jak opravdu doufám,“ řekl americký bruslař. „I když pracuji opravdu tvrdě a tvrdě se snažím a myslím si, že dělám všechny správné věci, někdy to prostě nejde, a to je přesně to, co se stává. Tak to v životě chodí. Někdy selžeš a pak někdy uspěješ. A cítím se pohodlněji na obou koncích a možná se tím celkově méně stresuji.“

Tento méně stresující přístup funguje dobře pro Shiffrinovou, která se potýkala s depresemi Sezóna Světového poháru lámala rekordy .

Ale ta verze lovu rekordů – ta, kterou Schifrin zastínil Lindsey Vonnová K největšímu počtu vítězství ve Světovém poháru na soupisce žen všech dob a k vyrovnání se s celkovým počtem 86 vítězství Ingmara Stenmarka potřebujete pouze jedno vítězství – je nyní pozastaveno, protože Shiffrinová se obrací k další výzvě: zúčastnit se svého prvního velkého podniku od Pekingu.

Mistrovství světa v alpském lyžování začíná v pondělí ve francouzském Courchevelu a Meribelu a od Shiffrinové se opět očekává, že bude adeptkou na medaili ve všech čtyřech podnicích, kterých se pravděpodobně zúčastní.

I když to nemusí přitahovat tolik pozornosti – zejména ve Spojených státech – oba světy mají zhruba stejný přesný formát pro olympijský program v krasobruslení.

Vypadá to jako ideální příležitost pro Shiffrinovou být katalyzátorem vykoupení, že?

„Vlastně ne, vlastně ne,“ řekl Schifrin. „Pokud jsem se za poslední rok něco naučil, pak to, že tyto velké události mohou být úžasné a mohou být hrozné a vy přežijete, ať se děje cokoliv. Takže je mi to tak nějak jedno.“

Sedmadvacetiletá Shiffrinová navíc při dalším blízkém dni řekla: „Cítím se pohodlněji s tlakem a pohodlněji s tlaky při závodění. Takže si můžu užít ten proces.“

Vítězství na světových šampionátech se sice do celkového součtu Shiffrinové Světového poháru nepočítají, ale mohou přidat k jejímu téměř působivému kariérnímu rekordu na světových šampionátech.

Ve 13 závodech největší lyžařské události po olympijských hrách získala Shiffrinová šest zlatých medailí a celkem 11 medailí. Naposledy na světovém závodě nezískala medaili před osmi lety, když byla ještě dorostenka.

Schiffrinův program

Shiffrinová se pravděpodobně zúčastní čtyř světových podniků – kombinace, super-G, obřího slalomu a slalomu.

Nedávno řekla, že si je „celkem jistá“, že nebude závodit z kopce. A pravděpodobně nebude ani v paralelní akci, protože je tvrdá na záda.

Kombinovaný tým, který před dvěma lety ovládl na svých posledních světech v italské Cortině d’Ampezzo, zahájí turnaj v pondělí. Jde o akci, která spojuje časy z jednoho závodu v jednom superslalomu a jednoho závodu ve slalomu.

Očekává se, že Mikaela Shiffrinová absolvuje čtyři závody na mistrovství světa v alpském lyžování, které začíná v pondělí ve francouzském Courchevelu a Meribelu.

Foto Piermarco Tacca/AP

dvě místa

Světy se budou odehrávat na dvou různých místech, od sebe vzdálených 15 minut jízdy, ale propojených gondolami a sjezdovkami.

Ženy v Meribel budou závodit na trati Roc de Fer postavené pro olympijské hry v Albertville v roce 1992, zatímco muži v Courchevel budou závodit na nové trati l’Eclipse, která debutovala během loňského finále Světového poháru.

Přítel Shifrin

Zatímco Shiffrinová exceluje v technických disciplínách slalom a obří slalom, ona Její norský přítel, Alexander Amudet Kilde, Specializace na sjezdovky a super G.

Kildee, bývalý šampion Světového poháru a vítěz stříbra (kombinace) a bronzu (super-G) z Pekingu, stále usiluje o svou první medaili z mistrovství světa, protože v roce 2021 vynechal akci kvůli zranění.

Vezměme si americkou medaili

Reakce Pauly Molzanové po dokončení slalomu Světového poháru žen ve Špindlerově Mlýně v sobotu 28. ledna 2023.

Giovanni Maria Pizzato / foto AP

Poté, co americké mužské a ženské týmy získaly v Pekingu pouze jednu medaili, doufá tým v této akci více, a to nejen od Shiffrinové.

Ryan Cochran-Siegel , který loni bral stříbro na olympijském super-G, zůstává medailovou hrozbou na mnoha akcích. Také Travis Ganong se ve své rozlučkové sezóně dostává na nové třetí místo na obávané sjezdové trati Kitzbuehel.

ze strany ženy, Paula Multzanová V prosinci skončila druhá za Shiffrinovou a poprvé od roku 1971 přivedla vicemistryni týmu USA ve Světovém poháru žen. Nyní se Multzanová kvalifikovala jako skupina nejlepších sedmi nasazených ve slalomu. Také Breezy Johnson a Nina O’Brien se po návratu po zranění nadále zlepšují.

„Lidé pořád mluví o tom, kolik medailí chcete vyhrát? Jaký je cíl? Jaký je počet? Myslím, že pro nás je hlavní, že tam jedeme bruslit, jak nejlépe umíme.“

„Soustředím se na proces – vyjeďte tam, udělejte dobré zatáčky a pak si myslím, že máme potenciál získat nějaké medaile,“ dodal Rimmel. „Mám velmi dobrý pocit z toho, kde jsme nyní, a také z toho, jak budeme dělat pokroky v budoucnu.“