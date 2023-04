James Preston se v roce 2022 setřese zklamáním s umístěním na 800 metrů na mistrovství světa

James Preston je fantastický agent uprostřed 800 m, protože to může být hodně, co se dá zvládnout v krátkém čase. Totéž platí na dráze, kde může být život elitního kiwi sportovního týmu někdy přinejmenším frustrující.

25letý hráč Wellingtonu byl jmenován jedním z 12 „zaručených“ sportovců v potenciální 24členné sestavě Nového Zélandu pro mistrovství světa v Budapešti (19.-27. srpna), přestože nebyl schopen zajistit vítězství. automatický benchmark. Stále si musí udržet své světové umístění v cutu, ale musí to zvládnout, pokud bude pokračovat ve své vynikající domácí formě z roku 2023.

Preston, který svou atletickou kariéru zapadá do práce inženýra v hlavním městě na plný úvazek, ušel během léta bez porážky přes 800 metrů, včetně dvou návštěv Austrálie. Jeho jediná ztráta na míli přišla v lednu na Cooks Classic ve Whanganui, kde pokračoval v máchání bičem nad kiwi rivalem Bradem Mathasem.

Ve Wellingtonu neměl žádné sportovní štěstí, protože vynechal loňské mistrovství v Oregonu (a dokonce i následující Hry Commonwealthu) poté, co zaběhl dvě PB – 1 min 45,37 sec a pak 1:45,30 jen o čtyři dny později – do Evropy v červnu dorazil It’s prostě příliš pozdě na zajištění šeku. Jen dva Kiwi proběhli přes dvě kola rychleji – skvělý Peter Snell a také skvělý John Walker.

Místo toho si Mathas vysloužil Eugenův souhlas díky svému statusu šampiona Oceánie (Preston toto setkání vynechal a zamířil na sever), přestože celý rok neběžel tak rychle jako jeho soupeř. Říká, že to bylo pohrdání volbou, že si ho Preston v loňském roce spletl Věci: „Byl jsem asi nejšťastnější, že jsem si nevybral. Neběžel jsem dost rychle a cítili jsme, že je nejlepší honit časy, které by mě zlepšily. Nelituji.“

Nyní konečně udělal průlom a vypadá to, že má namířeno na svůj první světový šampionát (je 21. v žebříčku s 56. vstupem do Budapešti), Wellingtonian je stejně dobře hodnocen jako zasloužený výběr ve své práci. za poslední dva roky.

natáčení James Preston: „Většina tvrdé práce je stále před námi v červnu a červenci, ale jde to podle plánu.“

„Myslím, že se to pravděpodobně potopí blíže času, ať už to uděláte nebo ne,“ řekl o faktoru vzrušení. „Podle mého neuvěřitelně zaujatého názoru je 800 jedna z nejtěžších akcí vůbec. Loni jsme měli kritéria 48 kluků, letos to bude podobné. A určitě v Evropě je velmi těžké dostat se do kvalitních závodů, protože setkání s manažery dává přednost místním sportovcům.

„Je potřeba přeskočit několik překážek, ale mám pocit, že jsme naplánovali dostatečně dobře, abychom si toto hodnocení udrželi. Většinu tvrdé práce je ještě třeba udělat v červnu a červenci, ale jde to podle plánu.“

„Atletika je poměrně jednoduchý sport – kdo může běžet nejrychleji, nejdál nebo skočit nejvýše, a porovnávat se s nejlepšími v tomto sportu je velmi vzrušující vyhlídka.“

Preston potvrdil, že zamíří do Evropy koncem května s úmyslem absolvovat až tři velké závody v červnu, než to přehodnotí. To bylo zamčeno bez ohledu na to, že zvolil zelené světlo.

„Plán, který máme, je nejlepší pokusit se běžet rychle a také udržet pořadí a získat body. Nic se moc nemění,“ řekl.

Svou evropskou kampaň zahájí v Kladně v České republice (kde loni zaběhl 1:45,37, tradičně vyráběná 800) 13. června a má naplánovaný další start, možná i jiný, podle toho, jak to půjde.

„Pak bude červenec záviset na tom, jak rychle poběžíte a jestli potřebujete získat body, nebo se jen vrátit a postavit se pro mistry světa,“ řekl o kampani, která bude soustředěna v Belgii.

Preston je tvrdé znamení, ale přiznává spokojenost s tím, jak odehrál své jižanské léto. Jeho nejlepší čas byl 1:45,85, který zaběhl, aby vyhrál zlatý standard Maury Planta v Melbourne, a prošel jedním nebo dvěma dalšími těžkými okamžiky, aby si udržel svůj dokonalý rekord nedotčený.

„To, co jsem chtěl, bylo předvést svůj nejlepší výkon v Melbourne. Pravděpodobně jsem mohl mít lepší konzistenci během závodů, ale byly tam některé faktory mimo moji kontrolu, jako v Brisbane, kde jsem neměl nejlepší sestavu, ale vítězství v této situaci bylo pozitivní znamení.

Připomínáte mu Snellův národní rekord (1:44,3), který platí od roku 1962.

„Tato deska není prvotřídní a konečný,“ říká s úsměvem. „Pokud dosáhnu všeho, co chci, měl bych být schopen hospodařit s časem. Člověk nikdy neví. Ve sportu není nic zaručeno.“