Rangers: Steven Gerrard odvedl skvělou práci, ale na Liverpool není připraven

Steven Gerrard ještě není daleko od toho, aby se stal trenérem Liverpoolu – ale pochybuji, že by ho to naštvalo, protože je v nejlepší pozici, jakou může být jako manažer v Rangers.

Doposud udělal všechno správně a má dobrou podporu na palubě, což je vše, co chcete.

Každý ví, že v Rangers a Celticu musíte každý týden vyhrát a ten tlak zvládnou dobře.

Stephen je velmi působivý člověk, když ho potkáte, a mělo by být skvělé si s ním hrát. Někteří lidé říkali, že převzetí Rangers bylo riziko, ale myslím, že to bylo jen omezené riziko.

Jako manažer, který se stěhuje do nového klubu, by vyžadoval jistá ujištění a zdálo se, že měl dobrou podporu od klubu, aby přivedl své hráče.

Chápu, proč se někteří lidé v Anglii ohlížejí za Stevenovým časem v Rangers a říkají, že musí porazit pouze Celtic, který byl v této sezóně stínem jejich předchozích já.

Ale myslím si, že s výsledky v Evropě – dosažení 16. kola Evropské ligy v po sobě jdoucích sezónách – musíte také přimět lidi, aby se posadili a všimli si.

Myslím, že mu pomohl také Brendan Rodgers, který se vrátil poté, co vyhrál s Celticem, a měl velký dopad na Leicester.

Jako manažer je to všechno o základech, jak komunikujete s moderními hráči – a o vašem náboru. Vidíte na to Stephenův talent, když se podíváte na to, jak zacházel s Alfredem Morelosem.

Útočník vypadal, jako by chtěl opustit Rangers a Stephen a klub s ním zacházeli skvěle a přinutili ho znovu dobře hrát.

Pokud byste se zeptali někoho jako Curtis Jones v Liverpoolu, řekl by, že na něj měl Stephen obrovský vliv, když trénoval tým U-19. Dalo mu to hodně tvrdé lásky.

„Od 10 let utrpení k tomuto … návratu“ – fanoušci Rangers oslavují v Ibroxu

„Vedení Liverpoolu je krok vpřed“

Vždy existovala otázka, zda Stephen bude nebo nebude řídit Liverpool. Vzhledem k špatné sezóně Liverpoolu všichni říkají: „Bude dalším Stephenem a Stephen dalším“, takže výkřiky vzrostly.

Chtěl bych říci, že navzdory všem úspěchům, které Rangers dosáhli, je vedení Liverpoolu v jiné oblasti. Byl by to obrovský krok. Pro majitele klubu – Fenway Sports Group – by to byla velká hazardní hra.

Myslím, že jednooký fanoušek Liverpoolu by řekl „Get Stevie G“, kdyby odešel Jürgen Klopp, ale myslím, že ostatní udělají krok zpět a odejdou: „U Rangers odvedl opravdu skvělou práci, byl skvělý. Hráč, ale možná bude muset nejdříve nastoupit do jiného zaměstnání v Premier League. “

Také nevidím, aby Klopp nikam šel. S Billem Shanklym si byl stejně blízký jako v klubu a v nejbližší době o práci nepřijde.

Štěpánův problém tedy spočívá v tom, že ostatní manažeři, kteří přejdou od svého prvního zaměstnání jako odrazového můstku k něčemu většímu, mají stejný úspěch, takže musí být velmi opatrní.

Už v příští sezóně bude uvažovat o vítězství v Premier League a střelecká příležitost Ligy mistrů s Rangers bude také v popředí jeho myšlení.

V nepravděpodobném případě, že by se s nimi Liverpool letos v létě spojil, nemohl Stephen odmítnout. Protože nebudete požádáni dvakrát.

Mark Lawrenson mluvil se Scottem Mullenem z BBC Sport.