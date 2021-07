Hráči z Nového světa hlásili 3 090 mrtvých a přehřátých GPU

Big Closed Beta MMO od Amazonu Nový svět Začalo to včera a zpočátku to vypadalo mnohem hladší, než jsem čekal, začal jsem sledovat, jak někteří lidé hrají, jak jsem doufal. Zdá se, že si to Ed podle něj dosud užíval Nový světový náhled. Od včerejška se to pro některé lidi s grafickými kartami RTX 3090 příliš zahřívá. Hráči na mnoha různých fórech hlásili přehřátí, které způsobilo selhání GPU. Amazon si je tohoto problému vědom a začal s některými tipy, jak hráčům zabránit přehřátí.

Aktualizace: Amazon nyní prohlásil, že „během testování alfa nebo beta verze„ neviděl žádné známky rozšířených problémů s 3090s “, ale dnes plánuje vydat maximální patch frame, aby uklidnil hráče beta.

navíjet Subreddit nového světa, The Fóra EVGA, A nová světová fóra Hráči hlásí problémy s přehřátím GPU. Konkrétně mnoho hráčů používajících RTGA 3090 od EVGA hlásí nefunkční karty po hraní v beta verzi Nového světa.





“EVGA 3090 FTW3 – běží dobře asi 30 minut> Zvuk hry na černé obrazovce stále pokračuje> Fanoušci praskli až 100% hned po černé obrazovce> Obnovení továrního nastavení a nyní žádné video,” Jeden hráč vysvětluje.

“Ano, FTW3 Ultra. Hlasité bouchání, vypnuté obrazovky, otáčení ventilátoru na 100% – restart, červené světlo přes napájecí konektory, hotovo,” popisuje další.

“Hru jsem spustil poprvé, byl jsem na obrazovce kalibrace jasu, kliknutím na tlačítko Obnovit výchozí nastavení poslal všechny mé fanoušky rychlost a byli pryč na Mars. Obrazovka zčernala a výstup videa se znovu nezapnul . A GPU by se už nezapnulo, kromě červeného světla smrti. Stejná karta! EVGA 3090 FTW3, „Od 3090 dalších uživatelů.

Ačkoli se to zatím zdá méně náchylné k selhání jednotky, existují hráči s jinými prodejci a modely, kteří také hlásí vysoké teploty na svých GPU.

Noví světoví vývojáři jsou nyní vědom případuA dali nějaké počáteční, i když trochu bezvýznamné, rady, jak udržet nízké využití GPU:

zakázat přepsání v nastavení ovladače, Nezapomeňte kliknout na „Použít“ Restartujte herního klienta. Můžete také nastavit čepici FPS. To pomůže zabránit problémům s používáním GPU. Přejít na Nastavení> Vizuály> Maximální počet snímků za sekundu> nastavit na 60, to by mělo pomoci znovu snížit využití. Dále se ujistěte, že jste přihlášeni k ovládacímu panelu NVIDIA v části Správa nastavení 3D> Nastavení programu> Vybrat nový svět, a zkontrolujte, zda je na maximální snímkové frekvenci zobrazeno „Použít obecná nastavení (vypnuto) nebo vypnuto“.

Dokud nebude k dispozici definitivní vysvětlení a jasnější řešení, každému majiteli karty 3090 se bude zdát, že bude hrát na jistotu a ještě neplouvá do Nového světa. Pro ty, kteří používají různé GPU, je pravděpodobně také dobrý nápad určit snímkovou frekvenci.

Aktualizace Amazonu můžete sledovat v souborech Předmět známého problému.

Amazon má Inzerujte hned Dnes mají v plánu vydat opravu, která bude zahrnovat snímky za sekundu v seznamech Nového světa:

“Stovky tisíc lidí hrálo včera v novém světě uzavřenou beta verzi s miliony celkových hodin hraní. Obdrželi jsme několik zpráv o hráčích používajících vysoce výkonné grafické karty, které při hraní v novém světě selhaly.” New World uskutečňuje standardní volání DirectX, jak poskytuje rozhraní Windows API. Neviděli jsme žádné náznaky rozšířených problémů s 9090s, ať už v beta verzi nebo během mnoha měsíců testování alfa verze. “Hra New World Closed Beta je bezpečná. Abychom hráče ještě více uklidnili, dnes implementujeme korekci, která určuje počet snímků za sekundu na obrazovce naší nabídky. Jsme vděční za podporu, kterou nový svět dostává od hráčů z celého světa,” a bude i nadále naslouchat jejich zpětné vazbě po celé období beta. a dále. “

