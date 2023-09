PRAHA (Reuters) – Tisíce příznivců české proruské opoziční strany se v sobotu sešly v Praze, aby protestovaly proti středopravicové vládě v zemi a kritizovaly její ekonomické řízení a vojenskou podporu Ukrajině.

Protest vyvolalo hnutí „Supporters“, které není zastoupeno v parlamentu a zaujalo nacionalistický, promoskevský, protizápadní postoj.

Agentura ČTK odhadla počet účastníků na zhruba 10 000 lidí, což je méně než podobná akce, která se konala před rokem v době růstu cen energií v Evropě.

„Dnes jsme učinili další krok k odstranění skály, kterou je vláda pana (premiéra Petera),“ řekl. FialaDavu na Václavském náměstí to řekl loajální šéf strany Jindřich Reichl.

„Jsou to agenti cizích mocností, lidé, kteří plní rozkazy, obyčejní loutky. Už nechci loutkovou vládu,“ řekl Reichel s tím, že Česko by mělo vetovat jakýkoli pokus Ukrajiny o vstup do NATO.

Za současné vlády je Česká republika blízkým spojencem Ukrajiny, posílá tanky, raketomety, vrtulníky, dělostřelecké granáty a další materiál na pomoc ukrajinským silám v boji proti ruské invazi.

Reichel ocenil nacionalistickou politiku maďarského premiéra Viktora Orbána jako vzor a vyzval k vytvoření aliance středoevropských zemí ke konfrontaci s Bruselem.

Vyjádřil také podporu bývalému slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který před volbami plánovanými na 30. září zaujal silně protizápadní postoj.

Demonstrující Marcela Hájková, matka tří dětí, mimo jiné odsoudila vládní vojenskou pomoc Ukrajině.

„Nejsme suverénní stát, posloucháme Brusel,“ řekla. „Proč posílají zbraně na Ukrajinu, proč neusilují o mír?“

Demonstranti také kritizovali vládní řízení ekonomiky, která utrpěla dvoucifernou inflaci a zaostala za svými evropskými protějšky, přičemž produkce se ještě nevrátila na úroveň před Covid-19.

Policie v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že na pochodu zatkla muže s nášivkou patřící ruské soukromé vojenské společnosti Wagner pro podezření z podpory genocidy, aniž by uvedla další podrobnosti.

