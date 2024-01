Starověká DNA naznačuje, proč se u severních Evropanů vyvinula roztroušená skleróza

Starověká DNA pomáhá vysvětlit, proč mají Severoevropané vyšší riziko rozvoje roztroušené sklerózy než jiní předkové: Je to genetické dědictví Pastevci dobytka jedoucí na koních Která napadla oblast asi před 5000 lety.

Tato zjištění pocházejí z rozsáhlého projektu porovnat moderní DNA s DNA extrahovanou ze zubů a kostí starověkých lidí, což vědcům umožňuje vysledovat jak prehistorickou migraci, tak geny spojené s nemocemi, které označili.

Když se lidé z doby bronzové zvaní Jamnaja přestěhovali ze stepí na území dnešní Ukrajiny a Ruska do severozápadní Evropy, nesli genetické varianty, o nichž je dnes známo, že zvyšují u lidí riziko rozvoje roztroušené sklerózy, uvedli ve středu vědci.

Yamnaya však vzkvétala a tyto rozdíly široce šířila. Tyto geny pravděpodobně také chrání kočovné pastevce před infekcemi přenášenými jejich kravami a ovcemi, uzavřel výzkum publikovaný v časopise Nature.

„To, co jsme našli, všechny překvapilo,“ řekl spoluautor studie William Barry, výzkumník genetiky na University of Cambridge. „Tyto varianty dávaly těmto lidem určitou výhodu.“

Je to jeden z mnoha nálezů první genové banky svého druhu obsahující tisíce vzorků od raných lidí v Evropě a západní Asii, projekt vedený Eske Willerslev z Cambridge a Kodaňské univerzity, který pomohl propagovat studium starověké DNA. . . Podobný výzkum Vystopoval dokonce až k raným lidským bratrancům, jako jsou neandrtálci.

Starověký proces extrakce DNA v Centru geogenetiky Lundbeck Foundation v Kodani. Mikael Schlosser/University of Copenhagen přes AP

Použití nové genové banky k prozkoumání RS bylo logickým prvním krokem. Je to proto, že ačkoli RS může postihnout jakoukoli populaci, nejčastěji se vyskytuje u bílých lidí ze severní Evropy a vědci nebyli schopni vysvětlit proč.

Potenciálně invalidizující onemocnění nastává, když buňky imunitního systému omylem napadnou ochranný povlak nervových vláken a postupně je erodují. Způsobuje různé příznaky – necitlivost a brnění u jedné osoby, špatnou chůzi a ztrátu zraku u druhé – které často narůstají a ubývají.

Není však jasné, co způsobuje RS Průkopnická teorie Je to, že některé typy infekcí to mohou způsobit u lidí, kteří mají genetickou náchylnost. Bylo nalezeno více než 230 genetických variant, které mohou u někoho zvýšit riziko.

Vědci nejprve prozkoumali DNA asi 1600 starověkých Eurasijců a zmapovali některé významné posuny v severoevropských populacích. Nejprve farmáři ze Středního východu začali nahrazovat lovce a sběrače, a pak, přibližně před 5000 lety, se začali stěhovat Yamnayové – cestovali na koních a povozech a pásli dobytek a ovce.

Výzkumný tým porovnal starověkou DNA s přibližně 400 000 současnými lidmi uloženými v britské genové bance, aby viděli, že genetické variace spojené s RS zůstaly na severu, ve směru, kterým se Yamnaya pohybovala, spíše než v jižní Evropě.

V dnešním Dánsku lid Yamnaya rychle nahradil dávné farmáře, což z nich udělalo nejbližší předky moderních Dánů, řekl Willerslev. Míra RS je zvláště vysoká ve Skandinávii.

Proč genetické varianty, které údajně posílily starověkou imunitu, hrají pozdější roli v autoimunitních onemocněních? Rozdíly v tom, jak jsou moderní lidé vystaveni zvířecím zárodkům, mohou hrát roli, což vede k nerovnováze imunitního systému, řekla doktorka Astrid Iversenová, spoluautorka studie z Oxfordské univerzity.

Zjištění konečně poskytují vysvětlení pro rozdělení Evropy mezi severem a jihem, ale k potvrzení tohoto spojení je zapotřebí více práce, varovala v doprovodné studii expertka na genetiku Samira Asghariová z Mount Sinai School of Medicine v New Yorku, která se na výzkumu nepodílela. komentář.