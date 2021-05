Stadia pro Chromecast w / Google TV stále není připravena

Když byl nový Chromecast spuštěn s Google TV koncem roku 2020, byl s ním produkt dodáván Slib, že Google Stadia bude podporován někdy v první polovině roku 2021. Od tohoto termínu nám zbývá už jen šest týdnů, takže hodiny určitě zaškrtnou, aby Google začal jednat. Pojďme se podívat, kde to stojí.

Sideloaded Stadia stále sotva funguje na Chromecastu

Už měsíce mají uživatelé možnost stáhnout a spustit aplikaci Stadia na zařízeních Android TV. Tuto práci jste uspěli Od června 2020 S bluetooth Předák Plus řadič Stadia, i když druhý pouze s některými nepředvídatelnými a nestabilními styly. 4K HDR je Dokonce podporováno. Hry obvykle fungují dobře, i když výsledky se od uživatele k uživateli velmi liší. Prošel jsem dlouhými relacemi bez zádrhelů a krátkými relacemi, které v podstatě nebyly hratelné.

V září loňského roku, jen několik dní před oficiálním odhalením Chromecastu, jsme se znovu podívali na výkon Stadie v Android TV. Popisuje to jako „není připraven ke spuštění kdekoli poblíž“. Téměř o osm měsíců později se příběh nezměnil. Výkon aplikací zůstává katastrofický a problémy s uživatelským rozhraním trápí zážitek. Navzdory několika aktualizacím zavedeným mezi nimi se na povrchu nic nezměnilo, což by ukazovalo, že jsme blízko oficiálního spuštění.

To by samozřejmě mohlo být účelné z Googlu. minulý rok , Od odchodu Johna Justice Řekl, že Stadia bude hrát věci poblíž boxu, a má smysl, že to zahrnuje i udržování velkých posunů za zámkem a klíčem.

Google na tomto experimentu jednoznačně pracuje

Zatímco dnešní výkon je stále velmi špatný, existují některé světlé body. S rozchody ostražitého Kylea Bradshawa víme, že rychlost se stále pohybuje, pokud jde o podporu Google TV / Android TV ve Stadii. Existuje několik hlavních příkladů.

Nejprve jsou v aplikaci přímé zmínky o Android TV. strhnout Od února V letošním roce to odhalilo nějaké zprávy o podpoře Android TV, včetně integrace plateb. Asi před měsícem také nějaké byly Velmi explicitní zmínky o Google TV Uvnitř ikony aplikace.

Je tam také Režim mostu byl nedávno detekován. To uživateli umožní používat svůj smartphone, případně s připojenou konzolou, k volání relace Stadia v televizi. Neexistují žádné jasné důkazy o tom, že by to bylo spojeno s Android TV / Google TV, ale je logické, že taková funkce by byla snadno odstranitelná, pokud by obě zařízení používala stejnou aplikaci.

Může existovat jiné řešení?

Přes veškerou práci provedenou v zákulisí se na straně uživatele nic nezměnilo. To by zase mohlo být záměrně. Také však naznačuje, že může existovat další kousek skládačky.

Na podporu toho došlo k trhání, které jsme udělali v březnu tohoto roku. Toto bylo další místo, kde byla „Android TV“ výslovně uvedena v ikoně aplikace Stadia, která je v současné době k dispozici pro smartphony Android. Řetězce v aplikaci výslovně uvádějí, že uživatelé musí „nainstalovat aplikaci Android TV“. -li Záměrem společnosti Google bylo, aby mobilní aplikace Stadia byla stejná, jakou vidíme v televizích, a tato zmínka nedává smysl. Existuje velmi dobrá šance, že to naznačuje, že by měla být k dispozici samostatná aplikace Stadia pro televizory, jako je Chromecast s Google TV. Dosud však o tom neexistují žádné konkrétní důkazy.

Kdy dorazí Stadia na nový Chromecast?

Google se zavázal přivést Stadia na Chromecast pomocí Google TV někdy v první polovině roku 2021. To je zhruba šest týdnů ode dneška. Google výslovně neustoupil od této původní časové osy, ale jeden nedávný tweet ponechal prostor pro pochybnosti, protože účet Stadia uvedl, že služba se dostane na Chromecast a Televizory LG “tento rok.”

Ahoj, děkujeme za váš zájem. Ačkoli nejsou k dispozici žádné novinky o dostupnosti Stadia na Android TV, letos přichází podpora Chromecastu s Google TV a výběr televizorů LG. Koukni na tohle:https://t.co/V8P7QfFo89 – Stadia (GoogleStadia) 11. května 2021

Google to naštěstí potvrdil 9to5Google Dnes se Stadia stále drží své původní časové osy Chromecastu. Podpora stále přicházela během první poloviny tohoto roku. Je pozoruhodné, že fanoušci platforem neočekávají, že příští týden oznámí podporu pro Google I / O.

