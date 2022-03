Kyjev: S barikádami, zbraněmi a ukrajinskými vlajkami se obyvatelé připravují na příjezd obrovského ruského konvoje

Řady betonových desek uspořádaných do útvarů připomínajících bludiště. Protitankové zátarasy. Hromady pytlů s pískem. Improvizované zábrany vyrobené z náhodných kusů kovu, dřeva, starých pneumatik nebo čehokoli, co je po ruce.

A všude, kam se podíváte, jsou modré a žluté ukrajinské vlajky.

Město je mimořádně tiché. Mnoho lidí v posledních dnech uteklo. Ti, kteří zůstali, byli uvězněni v krytech, suterénech a stanicích metra.

Kontrolní stanoviště rozesetá podél vstupních bodů do města obsluhují obyčejní Ukrajinci. To nejsou vojáci. Před týdnem bylo mnoho z těchto chlapů v práci nebo si užívali dovolené se svými přáteli a rodinou.

Nyní jsou připraveni bránit hlavní město své země.

Oleksij Gončarenko, vyzbrojený puškou, kterou sebral minulý týden, obsluhoval v úterý kontrolní stanoviště v Kyjevě poté, co vyslyšel výzvu ukrajinských úřadů, aby se připravil na obranu země.

Byla mrazivá zima a Gončarenko pracoval na směny s dalšími dobrovolníky. Když není na kontrolním stanovišti, říká, že je na základně a pomáhá, kde může: „Humanitární pomoc, pomoc lidem [to places]regulující dopravu a výměnu informací.

Gončarenko není voják a nikdy nebyl vojákem. Je členem Nejvyšší rady, členem Nejvyšší rady.

„Nejsem vůbec profesionální voják, ale můžu to zkusit a můžu udělat maximum a udělám to, pokud ruské síly vstoupí do Kyjeva,“ řekl CNN.

Většina mužů na barikádách se usmívá. Když auto projíždí, zdraví a mávají jeho cestujícím a přejí jim bezpečnou cestu, ať už půjdou kamkoli.

Muž v brýlích, maskáčové čepici a vlněných rukavicích se šesti z deseti useknutých konečků prstů zabliká rychlým signálem ve tvaru V a zamává.

Kluci se zde snaží udržet morálku na vysoké úrovni, i když moc dobře vědí, že nepřítel, kterému čelí, je lépe vybavený.

Rusko shromáždilo 40 mil (64 km) vojenský konvoj – složený z obrněných vozidel, tanků, taženého dělostřelectva a dalších logistických vozidel – přibližující se k okraji Kyjeva.

Většina – ale ne všichni – muži v ulicích hlavního města jsou ozbrojeni zbraněmi. Jsou umístěny podél silnice spojující centrum města Kyjeva s jeho předměstími.

Zbraňové znaky vyrobené ze žluté stuhy naznačují, že jsou součástí Regionálních obranných sil, což je pobočka ukrajinských ozbrojených sil složená převážně z dobrovolníků. V posledních dnech se připojily desetitisíce.

Někteří vypadají velmi mladě, mají na sobě tepláky a tenisky. V mrazivém mrazivém počasí obránci města – spolu se všemi ostatními v Kyjevě – čekají na vše, co teprve přijde.