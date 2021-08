Hororová hra Silent Hill neopuštěná Kojima dostane aplikaci PS5

Snímek obrazovky : Blue Box Game Studios / Kotaku

po tunách Obrovské veřejné spekulace a mnoho technických průtahůAplikace PS5 od Blue Box Game Studios pro zesílení nadcházející hororové hry, nahoru, Oficiálně zde. Je to proti klimatu, jak byste očekávali, vzhledem ke všemu, co vedlo k jeho vydání.

the nahoru Aplikace PS5 běží na neuvěřitelných 5,1 GB prostoru, přestože obsahuje jen to nejkrásnější z otravných: džíny některých kluků, které sklouzávají po staré, skřípavé dřevěné podlaze. Málokdy to trvá dvanáct sekund. Blue Box říká, že do aplikace bude v budoucnu přicházet delší upoutávka a ukázky laissez-faire, ale prozatím je to jen vtip, že se studio ve skutečnosti ukázalo dříve tento týden pouze na vašem PS5 místo na Twitteru.

nahoru Bylo to oznámeno dne Blog PlayStation zpět v dubnuNěkteří lidé díky řadě podivných náhod začínají věřit, že to byla Kojima Tichý kopec podmanivá hra. I když se tyto konspirační teorie zhroutily, Zbývá dost věřících který byl Stále se o tom diskutuje O měsíce později pokračovala v hledání nových způsobů, jak lidi zklamat.

Aplikace, která Blue Box trvala spíše na vývoji než jen na nahrání upoutávky na YouTube, byla pokusem ukázat hru v reálném čase na PS5. Živý přenos měl původně jít do přímého přenosu 10. srpna. Ale on to neudělal.

“Quick update: we are still working on it,” the studio wrote on Twitter at the last minute v nyní smazaném tweetu. „Omlouváme se za případné nepříjemnosti.“

„Zpoždění trvá déle, než se čekalo,“ napsala druhý den. Následující den napsal: „Řešili jsme několik problémů s motorem, ke kterým došlo na poslední chvíli poté, co jsme zjistili poruchu grafu.“

Nyní je to konečně tady. A nic, alespoň prozatím. Doufejme tedy, že můžeme všichni pokračovat ve svém životě a zda nahoru Nakonec je to dobře, všichni se tím můžeme pobavit. A pokud to nevypadá dobře, můžeme to přidat na hromadu důkazů o naší kolektivní ostudě, aby se budoucí generace ohlédly.