Tvůrčí zvyk, který může zabránit příznakům demence, i když začne později v životě

Nový výzkum naznačuje, že aktivní hraní hudby může mít malý, ale pozitivní účinek na kognitivní funkce, a to iu starších dospělých, kteří již vykazují známky demence.

Přehrávání hudby aktivuje více oblastí mozku současně.

Další klíčové návyky, jako je zůstat aktivní a být sociální, mohou také pomoci snížit riziko kognitivního poklesu.

Hudba zpochybňuje vaši náladu, ale věděli jste, že by to mohlo také posílit váš mozek? Realita, Hrát si Hudba-Jen to neposlouchejMá pozitivní vliv na vaše vnímání, i když už jím jste Ukazuje známky demenceNový výzkum naznačuje.

Pro novou metaanalýzu publikovanou v Journal of the American Society of Geriatrics„Vědci z Pittsburghské univerzity zkoumali devět studií se 495 účastníky ve věku nad 65 let s mírnou kognitivní poruchou (MCI) nebo demencí. Studie konkrétně hodnotily starší dospělé s MCI, kteří se podíleli na improvizaci hudby, hraní existující hudby, zpěvu, hře na nástroje nebo jiných formách hudebního průmyslu.

Mírné kognitivní poškození bylo definováno jako „preklinický stav mezi normálním a kognitivním stárnutím“. Alzheimerova choroba. Demence, zastřešující termín pro různé kognitivní příznaky související s věkem, byla definována jako „vysilující nemoc, která může významně změnit kognitivní, emoční a sociální aspekty života člověka“.

Objev? Hlavní autor říká, že skládání hudby má malý, ale statisticky významný účinek na kognitivní funkce, jako je myšlení a paměť Jenny L Doris, Ph.D. Student rehabilitačních věd a postgraduální student výzkumného pracovníka na katedře ergoterapie na University of Pittsburgh.

Je to proto, že přehrávání hudby funguje ve více oblastech mozku současně. „Koordinujete své motorické pohyby se zvuky, které slyšíte, a vizuálními vzory psané hudby,“ vysvětluje Dorris. „Hudba se nazývá„ cvičení celého těla “pro mozek a myslíme si, že je jedinečná, protože vyvolává více systémů současně.“

Jako bonus měl také své hudební návyky Pozitivní vliv na náladu A kvalita života – tak si užívejte hudbu bez ohledu na váš věk. Doris říká: „Vzhledem k tomu, že jsme viděli pozitivní vliv ve všech různých aktivních činnostech v oblasti tvorby hudby, víme, že lidé mají možnosti a mohou si vybrat činnost, kterou upřednostňují, ať už jde o zpěv ve sboru, vstup do bubnového kruhu nebo pro online hudební třída, kde se naučíte jak. Při skládání je jen důležité, abyste se aktivně podíleli na procesu tvorby hudby. “

Samozřejmě, opětovné připojení s kytarou, která sbírá prach ve vašem sklepě, je jen jeden krok, který můžete udělat Udržujte svou mysl ostrou. Čím dříve začnete, tím lépe: čím starší jste Ne Alzheimerovu chorobu již má a 15% z nich má pravděpodobně mírné kognitivní poruchy. Vědci naznačili, že u 38% z nich se Alzheimerova choroba následně vyvine do pěti let.

Uklidnit se Riziko vzniku demenceJe také důležité zůstat aktivní většinu dne v týdnu a jíst Středomořská stravaZůstat v kontaktu Komunikujte s blízkýmiA vyhledejte pomoc při chronických zdravotních problémech, jako jsou deprese, vysoký cholesterol a poruchy spánku. Všechny tyto kousky se hromadí v průběhu času a zajišťují zdravé tělo a mysl pro nadcházející roky.

