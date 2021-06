Podivná hvězda „blikající“ poblíž srdce Mléčné dráhy přitahuje pozornost vědců

Je to vždy dobré znamení, když jsou astronomové upřímní o tom, jak je tato pozorování zmátla.

Jeden takový matoucí objekt, objevený projektem nazvaným VISTA Variables v průzkumu Via Lactea, nebo VVV, se zdá být druhým svého druhu známým vědcům – druh, který podle nového výzkumu vypadá obzvláště vzrušující. K tomuto závěru dospěl tým vědců, kteří si všimli jasných hvězda To jim téměř zmizelo před očima.

„Někdy najdeme proměnné hvězdy, které nezapadají do žádné konkrétní kategorie, kterou nazýváme„ Co je to? “ „Nebo„ objekty WIT, “uvedl spoluautor Philip Lucas, astronom z University of Hertfordshire ve Velké Británii. Řekl ve svém prohlášení . „Opravdu nevíme, jak k těmto blikajícím gigantům došlo. Je vzrušující vidět takové objevy z VVV po tolika letech plánování a sběru dat.“

Tým astronomů se zaměřil na pozorování objektu s názvem VVV-WIT-08 pro průzkum, který objevil. Zvláštní pohled je vzdálen více než 25 000 světelných let od Země centrálním směrem mléčná dráha Vědci to mohli vidět nejen pomocí projektu VVV, ale také prostřednictvím experimentu s optickou gravitační čočkou (OGLE).

Po prozkoumání měření vědci nyní mají podezření, že objekt je jediná hmotná hvězda, stokrát větší než hvězda slunce , je pravidelně blokován menším doprovodným objektem obklopeným neprůhledným diskem.

Co přesně je tato menší věc, vědci zatím nevědí.

“Je úžasné, že jsme právě pozorovali tmavý, velký a protáhlý objekt procházející mezi námi a vzdálenou hvězdou a můžeme jen spekulovat o jeho původu,” řekl spoluautor Sergej Koposov, astronom z University of Edinburgh ve Velké Británii.

Pozorování VVV-WIT-08 představují podruhé vědci, kteří viděli tento konkrétní vzor; Jas obrovské hvězdy známé jako Epsilon Auriga dvě poloviny každých 27 let, když mezi pozorovateli a hvězdou prochází oblak prachu. Další příklad, který mizí každých 69 let, našli vědci, kteří dosud studovali VVV-WIT-08, další dva takové podivné objekty, které nazvali „obří blikající hvězdy“.

To přináší celkem těchto pozorovaných objektů na pět, i když vědci očekávají objevení dalších věcí.

„Je jisté, že toho lze najít více, ale nyní je třeba zjistit, co jsou to skrytí společníci a jak byli obklopeni disky, přestože obíhali daleko od obří hvězdy,“ uvedl hlavní autor Lee Smith, astronom na univerzitě Cambridge ve Velké Británii, uvedl ve svém prohlášení. „Tímto způsobem se můžeme dozvědět něco nového o tom, jak se tyto typy systémů vyvíjejí.“

Hledání je popsáno v list Bylo zveřejněno v pátek (11. června) ve Journal of the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

