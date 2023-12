Euro 2020: Kdo by měl startovat Skotsko vs Česká republika? Bývalí hráči si vybírají svou úvodní sestavu v Hampden Park | fotbalové zprávy

Kdo začíná v brance? Bude vybrán Liam Cooper nebo Jack Hendry? Dokáže Billy Gilmore přikývnout? Kdo hraje v útoku?

Skotský manažer Steve Clarke čelí před pondělním úvodním zápasem Eura 2020 proti České republice v Hampden Parku mnoha bolestem hlavy při výběru.

Po měsících debat bude sedmapadesátiletý hráč tím, kdo po 23 letech bude jmenovat první skotský tým, který se utká v mužském finále major.

Zde jsme požádali některá známá jména, aby předložila základní sestavu pro úvodní zápas skupiny D…

Chris Boyd: Neměňte to, co funguje

„Myslím, že Steve Clarke viděl během dvou přípravných zápasů dost všech v týmu.“

„Zápas Nizozemska dal některým hráčům příležitost – možná nečekaně – získat pár minut, ale také ukázal, jak silný tým je.

„Miluji tým, který hrál proti Lucembursku, a myslím, že Steve bude velmi spokojený s tím, co má k dispozici.

Boyd podpořil tým, který v pondělí v prvním porazil Lucembursko



„Vím, že pro takové jako Billy Gilmour a Nathan Patterson je obrovský rozruch začít a nepochybně z nich budou budoucí hvězdy, ale zdráhám se měnit to, co nám dobře sloužilo.

„Velmi se mi líbila bilance na hřišti proti Lucembursku. Vím, že tři remízy by nám mohly stačit, abychom se prosadili, ale do zápasu proti České republice musíme jít s Che Adamsem a Lyndonem Dykesem vepředu.“

„Myslím, že tento tým minulý týden bude týmem, který nás může dobře nastartovat.“

James McFadden: Všech 26 hráčů je dost dobrých

„Pokud mám být upřímný, je mi jedno, kdo začne, protože jsme v pozici, kdy každý hráč v týmu může hrát dobře.

„Když se podíváte na zápas proti Nizozemsku, dokazuje to, že když chybí sedm hráčů, máme stále silný tým, který začal zápas a hrál opravdu dobře.

„Myslím, že David Marshall – hrdina ze Srbska – začne v brance, ale je to těžké rozhodnutí, protože Craig Gordon by mohl být v lepší formě.“

Steve Clarke má těžké rozhodnutí, koho si vybere jako svou jedničku, řekl bývalý skotský brankář Jim Stewart.



„Kieran Tierney je konzistentní hráč a já tam postavím Liama ​​Coopera vedle Jacka Hendryho. Pokud budete hrát se zadní trojkou, chcete hráče na obou stranách zadní trojky, kteří se mohou dostat ven a do šířky.“ oblasti.“ Určitě víme, že Tierney to dělá dobře a Hendry ukázal proti dobrému odporu v Holandsku, že se může zapojit do hry.

„Scott McTominay se přesunul na pravého středního obránce, ale Clarke ho zjevně přivede jako záložníka a přinese něco jiného. John McGinn má energii, dává góly, umí tlačit, je na obtíž. A jeho Billy Gilmour ukázal, že na to má.

„Chey Adams přináší tempo, které nám pravděpodobně chybí, a jinou možnost. Lyndon Dykes byl pro nás skvělým umělcem, ale Adams může přinést jiný rozměr, ať už je partnerem Dykes, nebo jde sám.“

„Steve Clarke musí dělat obtížná rozhodnutí, ale je problém udělat dobrá rozhodnutí. Není jediný hráč, který by v pondělí v Hampden Parku na tomto hřišti nebyl.“

Craig Brown: Můžeme vyhrát Euro!

A dodal: „Máme dva velmi dobré brankáře, ale do branky jsem postavil Davida Marshalla, protože se zasloužil o to, abychom se dostali na evropský šampionát.“

„Jsem trochu zaujatý svými konexemi v Aberdeenu, takže posadím Scotta McKennu vedle Kierana Tierneyho do zadní trojky s Liamem Cooperem. Grant Hanley nebo Declan Gallagher tam odvedou práci, ale já si vyberu Coopera.“ jako alternativa.“ Toto je třetí volba.

Bývalý trenér Skotska Craig Brown věří, že tým Steva Clarka je schopen vyhrát mistrovství Evropy



„Levý obránce se o sebe stará s Andym Robertsonem a já bych šel se Stephenem O’Donnellem napravo po sezóně, kterou má za sebou, i když vím, že James Forrest může hrát také tuto roli.

Dodal: „Scott McTominay, John McGinn a Callum McGregor mi zajistí skvělou rovnováhu ve středu zálohy se Stuartem Armstrongem, někým, kdo může přijít, když je potřeba.“

„Budu hrát Ryana Frasera uprostřed s Lyndonem Dykesem, který si tam vedl dobře. Ryan Christie by mohl hrát stejnou roli jako Fraser, ale pro mě musím jít s Fraserem a Dykesem.“

obrázek:

Brown by rád viděl Ryana Frasera v sestavě po boku Lyndona Dykese





„Když to všechno říkám, na tom, co říkám, nezáleží! Lidé mi vždycky říkali, koho si mám vybrat, když jsem byl manažer a já jsem toho nebyl fanouškem, takže to neříkám Stevu Clarkovi – všichni musí mu věřit.

„Upřímně věřím, že Skotsko se může nejen kvalifikovat ze skupiny, ale také jít dál.

Dodal: „Pokud dosáhnou pozitivního losování, mohou se dostat do čtvrtfinále, semifinále nebo finále.

„Nejsem hloupý nebo patriotický, jsem opravdu optimistický, že tady dokážeme urazit kus cesty a máme v tomto týmu všechny schopnosti.“

Gary Caldwell: Cílil na slabou českou obranu

„Není na mě žádný tlak, abych vybral tento tým, ale pro Steva Clarka bude velmi těžké rozhodnout, koho si vybere a vynechá z úvodního turnaje.“

„Začnu Davidem Marshallem, protože předvedl fantastický výkon a zaslouží si toto místo, i když vím, že Craig Gordon na něj bude tlačit celou cestu.“

„Přemýšlel jsem o tom, že bych měl mít Jacka Hendryho napravo od zadní trojky, ale v prvním zápase jsem šel pro zkušenosti do Granta Hanleyho, zatímco Scott McKenna jako levonohý hráč by mohl pokrýt Kierana Tierneyho, kdyby šel dopředu.

obrázek:

Scott McKenna (vpravo) je podporován, aby začínal po boku Granta Hanleyho a Andyho Robertsona





„Jsem si jistý, že Nathan Patterson a James Forrest se během turnaje zúčastní, ale vybral jsem Stephena O’Donnella a opravdu chci, aby byl zapojen vpředu, zatímco Andy Robertson nastoupí na druhé křídlo.“

„Také si myslím, že Billy Gilmour bude zapojen, ale pro mě mají Callum McGregor a Scott McTominay s Johnem McGinnem vepředu opravdu dobrou bilanci.“

obrázek:

McTominay byl podpořen, aby poskytl dodatečnou sílu do středu pole Skotska





„McTominay tam dává fyzično, aby se vypořádal s Tomášem Součkem uprostřed, zatímco John dostane licenci na to, co umí nejlépe, i uvnitř boxu.

„Češi jsou velmi slabí v defenzivě a náchylní k protiútokům. Minule jsme proti nim skórovali z protiútoku, proto tam potřebujeme Che Adamse kvůli jeho rychlosti a Lyndona Dykese, který byl fantastický.“

Stuart McCall: Gilmore má potenciál stát se hvězdou

„Pro mě začíná David Marshall, ale v každém případě, i když Craig Gordon začne, budete si jisti.“

„Byli pro mě vybráni Grant Hanley a Kieran Tierney, i když můžete namítnout Liama ​​Coopera nebo Scotta McKennu. Jako druhého středního obránce jsem si vybral Jacka Hendryho, protože mám pocit, že od svého příchodu k týmu odvedl dobrou práci.“

„Vybral jsem si Billyho Gilmoura vedle Scotta McTominaye, protože kdykoli hraje za Skotsko nebo Chelsea, ukazuje sebevědomí a schopnosti na míči, které ukazují, že je speciálním hráčem.“

obrázek:

McCall si pro start za Skotsko vybral Billyho Gilmoura z Chelsea





„Callum McGregor byl v posledních letech nejlepším hráčem Celticu, ale Gilmour mě kývl.

„John McGinn a Stuart Armstrong za Lyndonem Dykesem nám poskytují dobrou rovnováhu a záložníci mohou stát vzadu a podporovat Dykese vepředu.

„Nemyslím si, že budeme hrát se dvěma vepředu, protože je to hra, kterou si nemůžete dovolit prohrát, ale Che Adams je dobrá volba, která pomůže k vítězství.“

