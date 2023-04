Beer a Buellton tvoří v Lagerville skvělý pár

Průsečík hnutí řemeslného piva a vaření ležáku byl plný aktivity na každoročním festivalu piva Lagerville, který 15. dubna oslavil čtvrtý ročník ve Figueroa Mountain Brewing v Buelltonu. Více než 50 pivovarů až z dalekého Německa a zavírání spoluhostiteli Brule Lab, Island Brewing, Hollister, The Brewhouse a Third Window z okresu Santa Barbara představili své nejlepší pivní výtvory s kreativními jmény a chutěmi, aby je představili vděčnému publiku. a soutěží o ceny.Ocenění favorita porotců a diváků v zvací soutěži.

Lagerville Účastníci | Kredit: Zack Klobucher

Jak jsem se na festivalu dozvěděl, téměř každé pivo spadá do kategorie ale nebo ležák a pivo – které má svůj název z německého slova Lagernecož znamená „skladování“, protože bylo umístěno do chladných jeskyní, aby dozrávalo – vyrobeno z kvasnic, které preferují nižší teploty, které kvasí pomaleji a jsou považovány za „spodní kvašení“, zatímco pivovarské kvasnice preferují vyšší teploty a jsou považovány za „vysoko fermentující“ “, což obecně vede k vyššímu obsahu alkoholu.

Skvělé sobotní čepované pivo bylo jako stvořené pro krásný jarní den, všichni pivaři a pivní nadšenci si užívají příležitost sejít se u některého ze svých oblíbenců.

První místo v kategorii světlého piva získalo Grains of Wrath’s Frost Hammer, tradiční světlé pivo německého typu z pivovaru Pacific Northwest, který začínal v Camo ve státě Washington a nyní má druhé místo v Portlandu v Oregonu. Na druhém místě se umístil Pils Alvarado Street Brewery’s Pils ze Salinas a třetí místo v soutěži světlého piva obsadila Green Cheek Beer’s Crushing Is Relative, plzeň českého typu, která mi náramně chutnala.

Více než 50 výrobců přebírá sídlo Buelltonu ve Figueroa Mountain pro festival v Lagerville | Kredit: Zack Klobucher

V kategorii tmavých piv se na prvním místě umístil Vienna Lager by Institution Ale, který má sice sídlo v Camarillo, ale velkou základnu v centru Santa Barbary na 516 State Street. Black Hoody vyhrála Faction vařená z Alamedy v Kalifornii. Třetí místo obsadil The Big Meat od Enegren Brewing Company. Tento pivovar v regionu Moorpark skutečně přinesl tomuto neobvyklému pivu silnou, masitou, kouřovou chuť. Nejen to, šéf pivovaru Chris Engren je starostou Moorparku.

Dnešní vítěz People’s Choice, Templin‘ Family Brewing, upoutal mou pozornost hned na začátku a přemýšlel, kde se nachází v Utahu, kde asi 50 procent lidí jsou mormoni a mají zakázáno pít alkohol. Jejich série byla delší než většina v rané části dne, možná proto, že byli také vítězi medailí na Great American Beer Festival, nebo možná proto, že byli tak dobře umístěni v blízkosti zábavy dne, která zahrnovala hudbu z Dante Marsh. & The Vibe Citers a 90. léta BaBiez a DJ Peetey. Každopádně jsem nikdy neochutnal vítěze People’s Choice Award, i když jsem si užil nadšené přijetí této ceny rodinou Templinů – a piva jsem měl na vyzkoušení víc než dost.

Velkorysý tok, přátelští lidé, dobré jídlo a skvělé dostupné prostředí udělali z Lagerville všestranného vítěze a skutečně zábavný festival všude kolem. Zůstaňte naladěni na podrobnosti o vydání v příštím roce.

být viděn pivo.