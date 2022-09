Ruští hráči NHL umožňují hrát zápasy v České republice

Ruští hráči ve dvou týmech Národní hokejové ligy v České republice, které zahajují sezónu, budou smět nastoupit do obou zápasů Světové série v Praze.

Zástupce komisaře Bill Daly ve čtvrtek agentuře Associated Press potvrdil, že česká vláda upustila od svého návrhu na zákaz ruských hráčů v San Jose a Nashvillu. Tento krok uvolňuje cestu žralokům a predátorům, aby tento víkend odletěli do Evropy, aby se zúčastnili tréninků a ukázkových her v Německu a Švýcarsku, než se 7. a 8. října utkají v pražské O2 Areně.